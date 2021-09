Hydrogenferge kåret til Årets skip 2021

Samferdselsminister Knut Arild Hareide overrakte prisen.

Han brukte anledningen til berettiget skryt av myndighetenes påvirkning i utvikling av mer miljøvennlige ferger og skip gjennom utviklingskontrakter og tilpassing av næringsstøtte.

– Dette viser at klimavennlig innovasjon skapes i et best mulig samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Ved å stimulere til lavutslipps- og nullutslippsskip, blant annet gjennom anbudskrav og støtte til elektrifisering og alternative drivstoff, ligger Norge foran med denne nye teknologien. Nå er det om å gjøre at vi kan omsette det forspranget vi har til å ta en posisjon internasjonalt som kommer norske verft, rederier og leverandører til gode, sier Hareide.

H 2 neste år

MF Hydra har fortsatt ikke fått om bord utstyret som vil gjøre fergen komplett som verdens første med hydrogendrift, det vil si brenselceller, hydrogentanker og cryogenutstyr.

Den går nå i ordinær drift på rv 13 Hjelmeland-Skipavik-Nesvik som diesel-elektrisk batterihybrid ferge. Først utpå nyåret er all dokumentasjon og tekniske og praktiske detaljer på plass.

Prosjektleder Ivan Østvik i Norled fortalte TU tidligere i år at godkjennelsesprosessen er i sluttfasen.

– Ettersom det er ny teknologi og omfattende krav til sikkerhet, tar det lengre tid enn vi trodde i 2018, sier Ivan Østvik,

Installasjon av hydrogen-systemet begynner i første del av 2022. Det blir en periode med testing og prøvekjøring før fergen settes i drift med hydrogen som drivstoff i løpet av neste år. Inntil det kommer på plass hydrogenproduksjon med fornybar energi i nærheten, vil flytende hydrogen bli transportert på tankbil fra Tyskland.

Jury

MF Hydra er resultatet av en utviklingskontrakt utlyst av Statens vegvesen. Norled vant konkurransen med LMG Marin som designer og Westcon Yards i Ølen som verft. Skroget er bygget ved Norse Shipyard i Tyrkia.

Det er Skipsrevyen som står bak prisen. Juryen besto av bransjedirektør Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri, professor Sverre Steen ved NTNU og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav Erik Blaalid.

MF Hydra konkurrerte med kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora og ekspedisjonsskipet National Geographic Resolution.

Lærdom og erfaring

MF Hydra blir et av verdens første fartøy med hydrogen som drivstoff til brenselceller. Fergen skal ha flytende hydrogen (LH 2 ), som er mer komplisert å håndtere enn komprimert H 2 .

Statens vegvesen ønsket å skaffe seg erfaring og kompetanse med hydrogen ettersom det er eneste drivstoff som muliggjør nullutslippsseilas over lengre strekninger.

Erfaringene med prosjektering av MF Hydra har bidratt til at Statens vegvesen har besluttet å kreve hydrogen i de nye fergene som skal krysse Vestfjorden på Rv 80 Bodø-Værøy-Røst-Moskenes i Nordland.