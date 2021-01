Hvordan kan vi redusere risiko for kvikkleireras?

Norge er et flott land, men også et land hvor kvikkleire fra tid til annen utløser små utglidninger til store katastrofer. Gjennom historien har kvikkleire tatt svært mange menneskeliv. Før ante man ikke hva som skjedde, men de siste tiårene vet vi hva som får enorme masser til å flytte på seg.

Kvikkleire er sedimenter som ble avsatt i sjøen under istiden og som har blitt med opp når landet har hevet seg etter at vekten av den svære iskappen forsvant. Det betyr at Norge er svært utsatt for skred i kvikkleire.

Nå ligger leira på land overdekket av andre masser. Det opprinnelige saltnivået fra havet reduseres gradvis og det er det som er problemet. Saltet holder leirmineralene stabile i et slags korthus. Når saltkonsentrasjonen gjennom mange tusen år reduseres, kan korthuset falle sammen. Spesielt når leira påvirkes av ytre krefter.

Det er mulig å redusere risiko. Gjennom kartlegging kan man avdekke risiko og gjennom å fjerne og flytte masser kan man redusere skredfaren. Man kan også stabilisere leira ved å blande inn kalt og sement i form av søyler.

På Gjerdrum har prøvene vist at vanninnholdet i leira ligger på rundt 30 prosent. Det betyr at det i volum er mer vann enn mineraler i leira, og det sier litt om hvor lett leirmineralene flyter i sitt eget porevann.

I dag snakker vi med seniorgeolog i NGI, Anders Solheim.

