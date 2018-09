Hva er best? «Kjøpe nybrukt» fossil-bil eller stå venteliste for ny elbil

Ikke sjelden får vi spørsmål fra lesere og interesserte om hva vi mener de bør kjøpe som sin neste bil. Interessen for elbil er voldsom, men usikkerheten er stor:

Hvor langt kommer jeg til å kunne kjøre? Hva med lading? Får jeg hengerfeste? Om så, hvor tung kan hengeren være?

Til tross for at Norge troner på toppen av nasjoner med elbil i bilparken, er det fortsatt stor usikkerhet blant bilkjøperne. Og med nye modeller på trappene både herfra og derfra, melder folk seg på ventelister i hopetall. Med håp om at nettopp DEN bilen er den rette — og vil ha løst både rekkevidde, hengerfeste og hurtiglading.

Da Audi nylig lanserte sin elbil-suv, E-tron, var det 5.500 nordmenn på ventelisten — av de totalt 10.000 som hadde meldt seg på fra de (riktignok) få prioriterte landene. Norge er fortsatt i front. I internasjonal sammenheng er likevel volumet lavt. De store har slept føttene etter seg inn i elektrifiseringens tidsalder. At de store ikke har satset på el tidligere, har også ført til usikkerhet i markedet. Og selv om både VW, BMW, Mercedes og (nå) Audi endelig ser ut til å våkne, skjer det ikke raskt nok for norske elhungrige bilister.

Vanskelig å velge

Usikkerheten som råder, gjør det vanskelig å velge. Ikke for de med god råd og romslig garasje. De kan alltids kjøpe seg en Tesla S eller X.

For folk med normale lommebøker og standardmål på garasjeplassen i sameiet, fremstår det som en uoverkommelig løsning. Avgiftsfordelene til tross, må du fort ut med 700.000 for en ny Tesla — før du kommer til ekstrautstyret.

Fordelen nå, er at det begynner å bli et bruktmarked. Mange av bilene har bevist at levetiden på batteriene holder mye lenger enn hva vi trodde — og produsentene garanterte for.

Tar fortsatt tid

Elbilene vil naturligvis bli enda bedre. Med lengre rekkevidde og bedre modellutvalg. Og i flere prisklasser — også tilpasset vanlige familier.

Her i TU skriver vi mye om elbiler. Vi har blant annet publisert artikler om både elbilens myter og fakta — og om hvor mye renere en elbil er enn en fossilbil. Det er ingen tvil om at elbilen har mange fordeler allerede.

Ulempene er selvsagt at det tar tid å stå på venteliste. At du bestiller modeller som ingen har sett eller prøvekjørt. Og at du lurer på om det kommer en modell bak neste sving som er enda bedre enn den du nettopp bestilte.

Så, hva gjør du i mellomtiden? Mens du venter på en mer passende elbil? Svaret er egentlig ganske enkelt om du ikke MÅ «være grønn», eller nyte godt av de gjenværende fordelene som elbileiere får i trafikken.

Ok å vurdere nybrukt fossilbil

Det åpenbare alternativet er å kjøpe en relativt ny bruktbil med fossildrift/stempelmotor.

Det kan i noen tilfeller være ok for CO2-regnskapet å bidra til «å bruke opp» fossilbiler, til fordel for produksjon av en ny elbil.

For det koster klimagasser å produsere elbiler også. Spesielt produksjonen av batteriet i elbilen er forbundet med betydelige utslipp. En artikkel (på engelsk) i nederlandske de Correspondent viser til at det medfører ekstrautslipp på 9 tonn CO2 å produsere et batteri på 60 kilowattimer. (La oss for enkelhets skyld anta at det ellers medfører like store utslipp å produsere resten av bilen, enten det er el- eller fossilbil).

Et nærliggende spørsmål blir da hvor langt du kan kjøre en fossilbil før du når 9 tonn CO2? La oss ta et eksempel. En 2015-modell Honda CR-V (en familie-suv med hengerfeste — slik mange venter på) med toliters bensinmotor skal i følge produsenten slippe ut 179 gram per kilometer.

Men, det koster også CO2 å produsere bensinen. Her varierer tallene ut i fra hvor oljen er produsert. Men la oss runde av produksjon og forbruk til 200 gram per kilometer.

Det betyr at du kan kjøre 45 000 kilometer før du «tar igjen» klimaavtrykket for produksjonen av et 60 kWh batteri.

Å kjøpe en relativt ny bruktbil (med lavt CO2-utslipp pr. kilometer) kan altså være en mulighet.

Sett opp regnestykket

Når det er sagt, så er utfallet gitt på lang sikt. Alt blir elektrifisert. Fossil-bilen dør. Men kanskje ikke for deg, riktig ennå, om du er en av mange i endeløse køer for ny elbil — og vil være fornøyd med en nybrukt fossilbil så lenge.

Og, før noen tar helt av i kommentarfeltet under: Betraktningen vår er sjablongmessig. For nøyaktige tall, bør du sette opp ditt eget regnestykke.