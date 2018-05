Nye hus til 7 mill. må utbedres for over 3 mill.

Det Norconsult-eide arkitektfirmaet Solem Arkitektur må sammen med en entreprenør i Trondheim betale 13,5 millioner kroner til fire huseiere.

Arkitektfirmaet var ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for fire funkis-tomannsboliger som var fulle av sopp og råteskader.

Arkitektfirmaet skyldte blant annet på «usedvanlig elendig byggearbeid», men ble ikke hørt av retten.

– Husene råtnet

Eierne overtok de helt nye tomannsboligene våren 2014. Samme år oppdaget de lekkasjer fra taket. Etter hvert ble det oppdaget store råteskader i boligene.

– Husene råtnet. Du kunne plukke ut stenderverket med fingrene etter to år, sier advokat Dag Herrem i advokatfirmaet Immer.

Sopp og råteskader på bindingsverk i 2017. Faksimile: Sør-Trøndelag tingrett

Herrem er prosessfullmektig for de fortvilede huseierne.

– Eierne var ruinert når dette startet, sier han.

– Halvparten er førstegangsetablere, de har lånt seg til pipa for å kjøpe bolig. Ett år etter overtakelse, så avdekkes det feil for 2-3 millioner per bolig, forteller han.

Advokaten forteller at det er gjort en utbedringsjobb for 2,5 millioner per hus.

Tak og vegger er revet og erstattet med nye. Innvendig må bjelkelaget byttes og badene må skiftes. I tillegg må det også gjøres omfattende arbeid utenfor husene.

- Når du har kjøpt en bolig til 7 millioner, og boligen må rives utvendig, så har du et problem, sier han.

Tydelig påminnelse

Advokaten mener dommen gir en tydelig påminnelse om hva det vil si å erklære ansvar og samsvar i en byggesak.

– Alle som har en rolle i en byggesak, kan havne i dette uføret, mener Herrem.

– Når man avgir samsvarserklæring, så avgir man en erklæring om at boligen er i samsvar med gjeldende regelverk, i dette tilfellet TEK10. Er ikke boligen i samsvar med det, så har du avgitt en uriktig erklæring og da svarer du for den erklæringen, sier han.

Bildet ble tatt sommeren 2017 og viser fukt bak pussen på fasadeplatene. Faksimile: Sør-Trøndelag tingrett

I tilfeller der en eiendom har så store mangler at kjøper kunne ha hevet eller nektet å overta boligen, kan dette bli svært dyrt for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

– Da svarer de for de manglene som boligen har opp mot bestemmelsene i plan- og bygningsloven, forklarer advokaten

Han sier at ansvarlig søker må forvisse seg om at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar.

– Er det ikke det, så har ansvarlig søker ansvar for feilene som oppstår der, forklarer han.

– Det er den skumle tingen ved å være ansvarlig søker, at man må passe på hvem som er på byggeplassen, hvem som har ansvaret, legger han til.

Veggene sugde vann

Tomannsboligene ble oppført av ferdigproduserte tak- og veggelementer. De ble designet av SIA Arccon i Latvia, og produsert av byggefirmaet WWL Houses i Latvia.

Elementene ble transportert fra Latvia til Trondheim og satt sammen på byggeplassen.

– De delegerte i praksis prosjekteringen til et firma i Lativa, som er mulig å gjøre, men ansvaret kan man ikke delegere, sier Herrem.

Plater som ble brukt på fasaden. Faksimile: Sør-Trøndelag tingrett

Veggene i huset var blant annet prosjektert uten lufting. De var også kledd med trefiberplater fra Steico, som ikke var teknisk godkjent i Norge eller EU.

«Platene må ansees som eksperimentelle og laget for bruk i økologiske hus», argumenterte huseierne til retten.

Platene sugde vann og på et hus i funkisstil, uten takoverbygg, så tok veggene til seg alt av vann.

Arkitektene: – Usedvanlig elendig byggearbeid

Arkitektfirmaet mente at de måtte frifinnes, men fikk ikke gehør for dette. De argumenterte blant annet for at det var avtalt med utbygger at de ikke skulle ha ansvar for prosjektering og at de kun skulle være være søker ved igangsettingssøknad.

Taknedløp renner rett ned på utvendig kledning. Faksimile: Sør-Trøndelag tingrett

Arkitektfirmaet var heller ikke nådig i bedømmelsen av kvaliteten på håndverket.

«Det gjennomgående problem er helt usedvanlig elendig byggearbeid gjort på

byggeplassen i Trondheim», argumenterte arkitektfirmaet overfor retten.

De mener at entreprenøren var ansvarlig for dette og at de hadde gått god for dette i samsvarserklæringen.

Arkitektfirmaet mente videre at utbyggerens, Trondheim Panorama, valg forårsaket det dårlige byggeresultatet, blant annet at det ble valgt modulbygg fra Latvia.

Arkitektfirmaet mente også at deres eventuelle pliktbrudd var «av formell karakter, og er ikke direkte knyttet til byggeresultatet».

– Ført bak lyset

Også entreprenøren Sagbakk, som var oppført som ansvarlig utførende, mente at de måtte slippe å betale. De hevdet at de «ført bak lyset av utbygger».

Entreprenøren mente at de ikke skulle vært ansvarlig for annet enn betong- og radonarbeider. De hevdet også at de signerte samsvarserklæringen for husene i god tro.

De mener videre at hovedårsaken til tapet var forhold som arkitektfirmaet og utbygger hadde risikoen for. De hevdet at arkitektfirmaet brukte latviske SIA Arccon til å designe elementene til huset.

Selskapet mente videre at kravene måtte rettes mot blant annet WWL Houses, som hadde produsert elementene, og arkitektfirmaet.

La skylden på begge

Retten slo fast at tomannsboligene har betydelige mangler som dels skyldes feilprosjektering og dels dårlig håndverk.

De mener ansvaret for mangelfull prosjektering utvilsomt ligger hos Solem.

Retten plasserer ansvaret både hos arkitektfirmaet og entreprenøren, til tross for at de skyldte på hverandre.

«Prosjekteringsfeilene og utførelsesfeilene griper inn i hverandre, og den gjensidige kontroll fra aktørenes side som lov og forskrift legger opp til, har vært nærmest totalt fraværende», heter det i dommen.

– Feil dom

Det dømte entreprenørfirmaet er uenig i dommen.

– Vi mener dommen er feil, skriver advokat Stig R. Østgaard i Christian Wiig & co i en epost.

Han er prosessfullmektig for entreprenøren og forteller at de ennå ikke har tatt stilling til om de vil anke dommen.

– Enten så vil man begjære oppbud eller så vil dommen ankes, forteller han.

Solem Arkitektur er heleid av Norconsult og ble i 2015 integrert i rådgivningsselskapet.

– Vi har nettopp mottatt avgjørelsen, og det er for tidlig å si noe om dommen og eventuelt en anke, skriver Hege Njå Bjørkmann, leder for marked og kommunikasjon i Norconsult en epost til Teknisk Ukeblad.

Dommen er ikke rettskraftig ennå, fordi ankefristen ikke har gått ut.