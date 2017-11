Den kjente arkitekten skulle tegne for forretningsadvokatene. Nå må han og firmaet ut med 2,8 millioner

Det anerkjente arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig hadde tatt på seg jobben med å tegne et anneks for et kjent advokatektepar på Ullern i Oslo.

Nå er arkitekt Jørn Narud og arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig sammen dømt til å betale ekteparet 2,2 millioner i erstatning. I tillegg må de dekke saksomkostninger på over 600.000 kroner.

Arkitektfirmaet mener dommen fra Oslo tingrett er feil og har anket.

Måtte ribbes

Kjernen i striden er et anneks med grunnflate på 50 kvadratmeter, med hybelleilighet i sokkeletasjen og garasje på toppen.

Bak byggeprosjektet stod Wiersholm-partner Bettina Banoun og mannen Anders Ryssdal, partner i advokatfirmaet Glittertind og tidligere leder i Advokatforeningen.

Byggingen startet i 2006. Ti år senere måtte bygningen ribbes innvendig på grunn av omfattende fuktskader.

Reisverk, isolasjon, kledning og parkett måtte skiftes. Prislappen ble på over 2,3 millioner kroner.

«Grov prosjekteringfeil»

En takstmann slo i 2016 fast at det var synlig soppvekst i stue, soverom og bod. Han slo fast at det sannsynligvis var soppskader i alle tettningssjikt i leiligheten.

Tegning av annekset (til venstre) fra byggesøknaden. Foto: Narud Stokke Wiig

Advokatekteparet engasjerte så rådgivningsselskapet Sweco for å finne ut hva som hadde gått galt.

De pekte på at fuktig inneluft hadde kondensert i konstruksjonen og at det var prosjektert og brukt en løsning som var stikk i strid med Sintef Byggforsk sine anbefalinger.

«Dette skyldes en uheldig prosjektert løsning med innvendig isolering av betongvegg/betonghimling, samt sannsynlig høy innvendig luftfuktighet pga mangelfull ventilasjon», skrev Sweco i en rapport og omtalte det som en risikoløsning.

De pekte på at Sintef Byggforsk helt siden 1993 har uttalt at yttervegger mot terreng bør være isolert utvendig og at det ikke bør brukes dampsperre i kjelleryttervegger med isolasjon på innsiden.

– En grov prosjekteringfeil, ble det kalt av en Sweco-ingeniør som vitnet, ifølge dommen.

«Feilen innebar høy risiko for skade, både økonomisk og helsemessig», konkluderte dommeren.

– Grov uaktsomhet

Banoun og Ryssdal mente Jørn Narud og Narud Stokke Wiig ikke hadde overholdt det strenge profesjonsansvaret som gjelder for arkitekttjenester.

Dommen slår fast at arkitektfirmaet misligholdt sine forpliktelser når de ikke prosjekterte et innemiljø som var forenlig med kravene i TEK97.

Dommeren slår fast at løsningen ikke er i samsvar med preaksepterte løsninger fra Sintef Byggforsk som var gjeldende for å oppfylle kravene i TEK 97 på prosjekteringstidspunktet. Han viste også til at løsningen er frarådet av Sintef flere ganger.

Retten konkluderte med at arkitekten og arkitektfirmaet hadde utvist grov uaktsomhet.

– Vi mener tingrettens dom er grundig og at resultatet er riktig. Ut over dette har vi ingen kommentar til dommen, skriver ekteparets prosessfullmektig Johnny Johansen i advokatfirmaet Haavind.

Verken Banoun eller Ryssdal ønsker å tilføye noe til dette.

– Var tilbudstegninger

Arkitektfirmaet argumenterte overfor retten med at de var tatt av oppdraget, men fikk ikke gehør for dette.

Dommeren mente at firmaet ikke kunne bevise at avtalen var endret og konkluderte med at Narud Stokke Wiig hadde det overordnede ansvaret for å prosjektere bygget.

Arkitektfirmaet mente også at ekteparet og deres entreprenør - som var Banouns onkel - burde forstått at tegningene ikke var byggetegninger, men tilbudstegninger utarbeidet for å innhente anbud.

Retten mente at det ikke var avgjørende at tegningene ble kalt tilbudstegninger.

Firmaet mente også at advokatekteparet hadde reklamert for sent, men ble heller ikke hørt på dette.

«Svak og feil» dom

Faglig leder og styreleder Ole Wiig i arkitektfirmaet kaller dommen svak og feil. Etter avtale med forsikringsselskapet Gjensidige er dommen blitt anket.

Han forteller at det var et lite, men krevende prosjekt både arkitektonisk og teknisk. Prosjektet var teknisk krevende fordi man bygget seg ned og inn i bakken med muligheter for fuktighetsvandringer. Det var også arkitektonisk krevende på grunn av antikvarisk interesse, siden eiendommen står oppført på byantikvarens gule liste.

– Vi hadde forstått det slik at vi skulle gjennomføre dette prosjektet fra a til å, sier arkitekten som uttaler seg som styreleder i selskapet.

– Etter at vi hadde fått ordnet med rammetillatelsen, laget vi tilbudstegninger for innhenting av tilbud fra entreprenører, sier han.

I tegningene var det blant annet vist til membran, men ikke nødvendigvis hvor membranen bør ligge i veggen, fordi det kun var tilbudstegninger, ifølge Wiig.

– Da vi hadde gjort dette, fikk vi beskjed av oppdragsgiverne, advokatene Ryssdal og Banoun, at de ikke trengte oss lenger. De tok oss av jobben og begrunnet det med at arkitekter koster så mye, forteller han.

– Vi fikk derfor ikke anledning til å lage de nødvendige arbeidstegninger og detaljer, som et slikt prosjekt krever, sier han.

– Urimelig

Han mener at de heller ikke fikk anledning til å delta i normal oppfølging i prosjektet.

– Vi ble spurt om å komme innom i blant, men det var ingen formell oppfølging på byggeplassen, ingen byggemøter og ingen arbeidstegninger, bortsett fra av noen få detaljer som de ba om, sier han.

– Vi synes ikke dommeren har forstått prosessen som skjedde da vi ble tatt av jobben, legger han til.

– Er det en kjedelig sak for firmaet deres?

– Nei, det er først og fremst en lite hyggelig sak for partneren min Jørn, som bor i samme nabolag som oppdragsgiverne, som først gjorde en kjempejobb med å få godkjent prosjektet hos Byantikvaren og så etterpå ble tatt av jobben. Som firma tar vi lett på det, og ser frem til behandlingen i lagmannsretten, sier Wiig.

– Vi synes det er urimelig at man prøver å gjøre en god jobb, og så blir tatt av jobben, for i ettertid bli holdt ansvarlig for det andre gjør når man ikke har vært med på det. Det er ikke logisk for meg, sier han.