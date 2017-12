Dette flatpakkede huset trekkes opp og blir beboelig på to dager

Den siste tiden har det dukket opp flere litt utradisjonelle måter å bygge og sette opp hus på. Det finnes nå flere eksempler på hus som blir 3D-printet. Britiske Ten Fold Engineering har på sin side vist frem en prototype av en foldbar boks som kan bli et hus på ti minutter.

Det siste tilskuddet, som kommer fra Italia, har mest til felles med sistnevnte.

Men der det britiske prosjektet fortsatt er på prototypstadiet, har italienerne nå kommersialisert sin løsning.

M.A.Di (står for Modulo Abitativo Dispiegabile, som kan oversettes til flyttbar husmodul) består av prefabrikkerte elementer som settes sammen på fabrikk. Deretter transporteres elementene til bestemmelsesstedet, flatpakket med elektrisk anlegg, avløpssystem og klimaanlegg.

En kran trekker opp huset fra flatpakket format ved å ta tak i mønet og løfte oppover. Ferdig utfoldet får huset form som en A. Løsningen er patentert med spesialdesignede hengsler.

Ifølge produsenten skal den modulære bygningen kunne gå fra flatpakket versjon til å bli beboelig på to dager. Videre skal tre personer kunne pakke ned huset igjen på mellom seks og syv timer.

Se video: Denne oppblåsbare byggemetoden kan halvere betongbruken

Skal ikke trenge fundamentering

Den italienske arkitekten og designeren Renato Vidal står bak løsningen.

Ved midlertidige oppsett skal ikke bygget trenge fundamentering så lenge grunnen det settes på er flat. Dersom huset skal stå i lengre perioder, anbefaler produsenten å montere pæler som skrus ned i grunnen. Pælene skal være helt gjenvinnbare.

Disse egenskapene skal gjøre huset godt egnet for bruk ved forbigående arrangementer og ved akutte situasjoner hvor det trengs husly. Bygget er sertifisert for å motstå jordskjelv, uten at nærmere motstandsspesifikasjoner er oppgitt.

Strukturen består av korrosjonsbeskyttet stål, mens skråveggene består av paneler med krysslaminert tømmer.

Dette kan bli fremtidens byggeklosser: 3D-printing gjør 130 år gammel teori mulig (krever abo.)

Slik reises huset. Bilde: MADi Home

Fra 275.000 kroner

Det skal ikke være begrensninger for hvor mange moduler som kan settes sammen. Dermed skal byggene kunne brukes til private hjem så vel som større offentlige bygninger.

Selskapet promoterer spesielt fire forskjellige utgaver med størrelser fra 27 til 84 kvadratmeter. Prisene begynner på 28.000 euro (rundt 275.000 kroner) for den minste. Alle byggene har to etasjer. I første etasje finner man kjøkken, stue og bad mens andre etasje har soverom.

Bygget har i utgangspunktet energiklasse B, men skal kunne oppgraderes til A og A++ på forespørsel. Takene kan bestilles med solcellepaneler slik at bygget, da helst kombinert med batterier, blir uavhengig av strømnettet.

Kan tilpasses nordisk klima

Italienere flest forholder seg som kjent til et litt annet klima enn oss her oppe i nord. Domencio Antonucci i M.A.Di forteller imidlertid til TU at husets vegger og øvrige konstruksjon tilpasses temperaturene i landet det skal stå i.

Systemet for å trekke opp og ned bygget er patentert. Bilde: MADi Home

– Veggene har en tykkelse fra 23 centimeter og oppover, avhengig av forholdene M.A.Di bygges for. Isolasjonen tilpasses dette, skriver Antonucci i en epost.

Han forteller om stor pågang etter at flere internasjonale medier har skrevet om løsningen de siste dagene. Bygget ble først satt opp og vist frem i forbindelse med en møbelkonferanse i Milano i april, mens versjonen for salg ble vist fram denne uken.

– Vi har fått tusener av forespørsler etter at vi begynte å kommersialisere husene for en uke siden. Snart vil vi åpne for forhåndsbestillinger, slik at husene kan leveres i mars/april 2018, skriver Antonucci til TU.