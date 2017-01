Denne oppblåsbare byggemetoden kan halvere betongbruken

Det tekniske universitetet i Wien (TU Wien) har utviklet en ny byggemetode for buede strukturer.

Ved hjelp av en luftpute og spennstenger kan en flat betongplate blåses opp til sin endelige struktur.

På den måten trenger man ikke store støttekonstruksjoner.

Mindre armeringsstål

Metoden skal være relativt enkel, ifølge universitets hjemmeside:

Man støper en flat betongplate som inneholder flere segmenter. Segmentene separeres av kileformede mellomrom. Her er det svært viktig at geometrien stemmer.

Når platen er herdet, blåses den underliggende luftputen opp. Samtidig strammes en spennstengene rundt platesegmentene slik at strukturen får den riktige formen. Glassfiberforsterkede plastikkstenger brukes for å absorbere belastningen som kommer under oppføringen.

Metoden beregnes å halvere betongbruken og redusere behovet for armeringsstål med 65 prosent.

Her venter betongplaten på å blåses opp. Foto: Webcam von Dipl.-Ing. Wolfgang Reinisch - http://reinisch.at im Auftrag ÖBB Infrastruktur)

Skal brukes på rådyrovergang

Kuppelen som reiser seg i videoen er 26,5 meter lang, 19,1 meter bred og 4,2 meter høy. Metoden vil senere i år bli brukt av det statlige jernbaneselskapet i Østerrike for å konstruere en rådyrovergang på dobbeltsporlinjen Koralmbahn.

Metoden er utviklet av Dr. Benjamin Kromoser og Professor Johann Kollegger ved universitetets institutt for strukturkonstruksjon.

Jan Arve Øverli, professor ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, synes det er morsomt at TU Wien har utviklet en slik metode.

– En skallkonstruksjon sparer betong og stålarmering, ettersom all lasten går inn som trykkrefter i konstruksjonen, sier han.

Han tror skallkonstruksjonen før eller senere vil få sin renessanse, og da kan dette være en aktuell byggemetode.

Slik ble resultatet. Foto: Webcam von Dipl.-Ing. Wolfgang Reinisch - http://reinisch.at im Auftrag ÖBB Infrastruktur)

– Aktuelt for Norge

– Før var materialer dyrt og arbeidskraft billig. Da kunne man bygge skallkonstruksjoner. Nå er det motsatt. Samtidig må vi bruke mindre betong, og da er skallkonstruksjoner noe vi regner med det kommer mer og mer, sier Øverli.

Han beskriver Kollegger, en av mennene bak konstruksjonsmetoden, som en nestor i betongmiljøet.

– Ettersom man bøyer betongen, vil man få et strekk. Her skal man kompensere for dette med en plaststenger. Jeg er litt usikker på hvordan akkurat dette vil fungere, sier han.

Han tror en slik byggemetode vil kunne være aktuell for Norge.

– Alle nye byggemetoder er aktuelle. Nå er ikke byggebransjen kjent for å være den som flytter seg raskest, men den utvikler seg likevel, sier han.