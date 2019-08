Hevder bolt-gründeren tok med seg selskapet med «hud og hår» og startet på nytt

Oppfinneren Arne Aarre grunnla på 90-tallet selskapet Bolt Norge. Han utviklet Bondura-bolten, en ekspanderende bolt som utvikler seg for å forhindre slark.

Aarre ledet også tidvis bedriften på Jæren, som nå heter Bondura Technology. Frem til oljekrisen hadde bedriften flere år med millionoverskudd på grunn av teknologien - som brukes utstrakt på oljeinstallasjoner.

Forholdet mellom gründeren og selskapet han startet har imidlertid gått i svart. I starten av neste måned møtes de i Jæren tingrett, der gründeren må forsvare seg mot alvorlige beskyldninger om illojalitet og ulovlig kopiering fra selskapet han bygget opp.

Bakgrunnen er at Aarre sluttet i Bondura i 2014 og startet et nytt selskap som også skulle drive med boltteknologi.

Aarre selv avviser alle beskyldningene og mener Bondura har brukt saken for å holde ham ute fra markedet.

– Kopierte hemmelig informasjon

Hans gamle arbeidsgiver mener at Aarre har vært illojal og brutt en rekke av markedsføringslovens bestemmelser.

De påstår blant annet at Aarre urettmessig kopierte ut nærmest hele dokumentsamlingen til bedriften like før han sluttet og at han brukte dette til å å utvikle en konkurrerende bolt. Dataene inneholdt hemmelig, intern informasjon om blant annet ansatte, kunder og leverandører, ifølge Bondura.

Aarres nye bolt, som går under navnet Axpin, mener de langt på vei er en ren kopi av Bondura-bolten.

«Det fremstår som at Aarre har tatt med seg Bondura med ´hud og hår´ og gitt selskapet et nytt navn, Arne Aarre AS», skriver selskapet i sluttinnlegget som nylig ble sendt til retten.

Hans gamle arbeidsgiver mistenkte at Aarre hadde brukt deres bedriftshemmeligheter videre og gikk i 2015 rettens vei for å få gjennomført en bevissikring hos Aarre. Funn fra denne er grunnlaget for søksmålet som nå skal behandles av retten, ifølge Bondura.

– Trist sak

Daglig leder Ragnar Sandve i Bondura Technology forteller at de ser alvorlig på handlingene og at de er avhengige av å beskytte deres teknologi og merkevare, slik at ingen urettmessig kopierer disse.

– Dette er bare en trist sak hvor en av våre tidligere nøkkelansatte som hadde ansvar for teknologiutvikling slutter og skal starte med noe helt annet, men plutselig starter opp med utvikling og produksjon av samme teknologi som Bondura Technology, forteller han.

Han forteller at det var en nøkkelkunde som gjorde dem oppmerksomme på at det var andre i markedet som kunne tilby samme teknologi til en langt lavere pris.

To store oljeserviceselskaper meldte at Aarre solgte tilsvarende produkt 30 prosent billigere enn Bondura, ifølge sluttinnlegget deres.

Sandve legger til at dette skjedde på verst tenkelig tidspunkt, siden det var sammenfallende med nedturen innen olje og gass, som er bedriftens hovedmarked.

– Dette har også vært svært ressurskrevende samtidig som våre kunder anså dette som et godt tidspunkt til å presse prisen både på grunn av nedturen i olje og gass samtidig som en ny konkurrent dukket opp med samme teknologi – det ble sågar hevdet at teknologien var direkte ombyttbar, forteller Sandve.

Nå krever de at Aarre får forbud mot å selge Axpin-teknologien, samt at gründeren og selskapet hans betaler skjønnsmessig erstatning. Bondura hevder at de måtte kutte prisene med inntil 20 prosent for enkelte kunder og at dette tapet utgjør over fem millioner kroner. De mener halvparten av dette bør være et utgangspunkt for erstatningen.

– Det faktum at motparten er Bonduras sentrale gründer og oppfinner, gjør en allerede vanskelig situasjon verre, både personlig og når det gjelder skadepotensialet ved handlingene. Skadepotensialet er større når en velrenomert og teknisk skarp gründer begår det Bondura anser som ulovlige konkurransehandlinger ved bruk av Bonduras proprietære informasjon, forteller selskapets advokat Kyrre Tangen Andersen i Kluge.

Avviser alt

Arne Aarre avviser alle påstandene til Bondura.

– Det de påstår er ikke sant. Vi avviser alle påstandene deres og kan dokumentere dette. Alle bevisene deres er bygget på misforståelser og antakelser, sier Arne Aarre til Teknisk Ukeblad.

Han argumenterer overfor retten med at dokumentene han lagret digitalt etter at han hadde sluttet i Bondura, var nødvendige for å følge opp prosjekter som konsulent og teknisk rådgiver for selskapet. Han hevder at tilgangen til filene også var nødvendig for å kontrollere årlig utregning av royalty. Aarre peker videre på at han ikke hadde noen konkurranseklausuler i sin arbeidskontrakt.

«I sitt arbeid med å etablere en ny virksomhet stod Aarre fritt til å bruke den kunnskap og den erfaring han hadde opparbeidet seg gjennom et langt yrkesliv, både så vidt gjaldt tekniske forhold, sin kjennskap til markedet og potensielle kunder, og til de prosesser som gjelder uttesting, sertifisering og patentering», skriver Aarres advokat Vegard Furdal Bråstein til retten.

Aarre mener at han har videreutviklet og forbedret et produkt.

«Aarre har tatt utgangspunkt i en alminnelig ekspanderende konisk bolt, og har, ved bruk av sin tekniske kunnskap og erfaring, utviklet en ny låsemekanisme til denne, som han har søkt og fått patent på», heter det i sluttinnlegget.

– Utestengt fra markedet

Han mener at de rettslige skrittene hans tidligere arbeidsgiver igangsatte i 2015 har hindret ham og selskapet hans i å komme i gang.

– De har oppnådd det de ville, å holde meg borte fra markedet, sier maskiningeniøren til Teknisk Ukeblad.

«Som en direkte følge av bevissikringssaken og det etterfølgende søksmålet er Arne Aarre og Arne Aarre AS effektivt utestengt fra arbeids — og næringsmarkedet», heter det i sluttinnlegget.

«Saksanlegget fremstår som et misbrukstilfelle», heter det videre.

Gründeren har også gått til motsøksmål mot Bondura. Han hevder at en royalty-avtale han hadde med Bondura er misligholdt og krever erstatning for dette. Han krever også erstatning for de rettslige prosessene hans tidligere arbeidsgiver har iverksatt mot ham og selskapet hans. Ifølge motpartens sluttinnlegg er kravet totalt estimert til mellom 12 og 15 millioner kroner.

Bondura bestrider påstandene i motsøksmålet.

Hovedforhandlingen starter i Jæren tingrett 3. september og det er satt av en uke til saken.