Seriegründer er frikjent for grove anklager fra selskapet han startet

Oppfinner og gründer Jostein Kjerstad utviklet teknologi for å redusere risikoen for at oljeselskapene borer tørre letebrønner. Han var med på å starte og ledet leteteknologiselskapet Petromarker.

Selskapet beskyldte så sin tidligere sjef for å ha bygget opp det konkurrerende selskapet ORG Geophysical mens han styrte Petromarker.

For to år siden ble han dømt for illojalitet og for å ulovlig ha brukt Petromarkers datakode i det nye selskapet.

Etter flere år i rettsapparatet ble Kjerstad mandag frikjent på alle sentrale punkter i Borgarting lagmannsrett.

Retten slår nå fast at han ikke opptrådte illojalt og ikke brøt konkurranseklausulene han hadde signert. Han har heller ikke ulovlig brukt datakoden.

Også selskapet ORG Geophysical, som han kontrollerer, er frikjent.

Saken har versert i rettsapparatet helt siden 2013 og er flere ganger omtalt av Teknisk Ukeblad.

Razzia og dom

Tidlig på våren 2013 kom namsmannen i Stavanger på overraskende besøk både hjemme hos Kjerstad og på kontoret til ORG Geophysical. Da hadde han to år tidligere – i 2011 – sagt opp jobben som daglig leder for Petromarker.

Med seg tok de to poser med kopiert datamateriale, samt fem kopikasser med ringpermer og dokumenter.

Bakgrunnen for aksjonen var at Petromarker hadde bedt retten om såkalt bevissikring utenfor rettssak.

De mistenkte Kjerstad for å ha brutt den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold samt konkurranseklausulen i arbeidsavtalen hans.

Året etter ble Kjerstad saksøkt og Petromarker krevde inntil 30 millioner kroner i erstatning. De mente virksomheten til ORG Geophysical var rettsstridig. Da gikk også Kjerstad til motsøksmål.

I 2017 fikk Petromarker medhold i flere av påstandene. Oslo tingrett slo fast at Kjerstad brøt konkurranseklausulen i arbeidsavtalen og handlet illojalt mot Petromarker.

Retten mente at Kjerstad lot flere personer i Petromarkers forskningsavdeling i hemmelighet jobbe med en elektromagnetisk metode for ORG Geophysical – konkurrenten han var i ferd med å starte.

Kjerstad og ORG Geophysical ble sammen dømt til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning til Petromarker, samt dekke 6 millioner kroner av sakskostnadene deres.

De anket imidlertid saken og den ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i vinter. Advokaten deres mente påstanden om et hemmelig prosjekt i Petromarker var rent tøv.

Nå er de frifunnet for erstatningskravet.

Lettet gründer

Jostein Kjerstad er nå lettet over dommen fra lagmannsretten.

– Jeg er svært godt fornøyd med at temaene er grundig og godt behandlet av lagmannsretten som nå fullstendig frifinner oss. Dommen gir et godt bilde av faktum, sier Kjerstad til Teknisk Ukeblad.

Om teknologiene Petromarker har utviklet en elektromagnetisk metode som øker sannsynligheten for funn ved leteboring etter olje. Verktøyet er et supplement til seismikk, og kan blant annet fastslå om det er olje eller vann i reservoarene. ORG Geophysical har også en metode for elektromagnetisk oljeleting. Den går ut på å finne spor av mineralendring noen hundre meter under havbunnen, som kan tyde på olje og gass lenger ned.

Seriegründeren forteller at saken har vært vanskelig å ha hengende over seg. Den har også rammet ORG Geophysical hardt, der han er styreleder,

– Saken har hatt store konsekvenser for forretningsdriften og vårt omdømme. Det kan vi nå forsøke å rette opp igjen, sier Kjerstad, som er styreleder i selskapet.

– I oljeindustrien er det ikke rom for slikt, sier han og sikter til beskyldningene om å drive forretningsvirksomhet basert på andres teknologi.

– Derfor er det greit at dommen er så tydelig og tilbakeviser de uriktige påstandene fra Petromarker, fortsetter han.

Han fikk imidlertid ikke medhold i to patentkrav, som han hadde fremmet mot motparten. Retten antydet imidlertid at disse var en bagatellmessig del av de totale kravene mellom partene.

Berømmer advokatene

Kjerstad er svært kritisk til motparten.

– Dommen viser at det ikke har vært grunnlag for de de oppkonstruerte påstandene fra Petromarker, mener han.

Han mener at Petromarkers tidligere uttalelser i Teknisk Ukeblad står i sterk kontrast til det som kommer frem i dommen fra lagmannsretten.

Kjerstad mener tvisten ble langt bedre belyst i lagmannsretten. Han forteller at de fikk inn nye vitner fra oljeindustrien og en del nye bevis som ikke hadde vært fremme i tingretten.

Det var over 11.000 sider med saksdokumenter i tvisten. Kjerstad berømmer også advokatene fra Kluge.

– De ryddet opp i den juridiske lapskausen fra motparten, som førte til den uriktige dommen fra tingretten. De har gjort en kjempejobb, sier han.

Planen hans nå er å fortsette å jobbe med leteteknologi. Han er utdannet innen elektronikk fra Luftforsvarets Tekniske befalsskole på Kjevik og har store deler av karrieren jobbet med teknologi for elektromagnetisk oljeleting. Til sammen er han oppført som oppfinner på åtte patenter - som eies av Petromarker.

– Nå håper jeg at vi kan brette opp armene og fokusere på positive ting igjen. Vi må ut av startgropen igjen, sier han.

Stor personlig belastning

Kjerstads advokat Kyrre Tangen Andersen forteller at anken gjaldt alle de sentrale punktene i tingrettens dom. Ankeforhandlingen pågikk over tre og en halv uke i vinter.

– Vi er svært fornøyd med at lagmannsretten, i en solid og velskrevet avgjørelse, er kommet til stikk motsatt resultat av tingretten. Lagmannsretten har altså frifunnet Jostein Kjerstad og Org Geophysical fullt ut, forteller Andersen.

– Saken er spesielt viktig for Kjerstad, som var personlig saksøkt for store summer, og uriktig anklaget for grove teknologiinngrep og illojalitet. Lagmannsretten har i den enstemmige dommen funnet at det ikke er noe hold i beskyldningene, fortsetter han.

Andersen forteller at den personlige belastningen for Kjerstad har vært påtakelig, siden saken har versert i ulike former siden 2013.

– Kjerstad kan nå endelig fokusere fullt ut på teknologivirksomhet, forteller advokaten.

Han og kollega Christian Galtung i Kluge har representert Kjerstad og ORG Geophysical i retten.

Vurderer anke

Petromarker-sjef Helge Holen var fornøyd da dommen kom fra tingretten i 2017. Nå er de overrasket og skuffet over helheten i dommen.

– Vi mener at tingretten hadde helt rett både i forståelse av faktum og lovbestemmelsene. Nå må vi bare ta til etterretning dommen som har kommet. Vi mener lagmannsretten har tatt feil på noen punkter, sier Holen til Teknisk Ukeblad.

Selskapet kommer imidlertid ut av ankesaken med alle teknologirettighetene deres i behold. Holen er fornøyd med det.

– Vi er veldig glade for at innsigelsene mot våre patenter og rettigheter ikke fikk medhold i retten. Der kom de ingen vei, sier han.

Han forteller at de kommer til å studere dommen og begrunnelsen nøye når det gjelder punktene om illojalitet og deres oppfatning om motpartens misbruk av immaterielle rettigheter.

– Vi må vurdere om det er noe vi kan anke til Høyesterett. Og så blir det en vurdering om det er verdt å bruke tid på det. Den vurderingen gjenstår, forteller han.

Dommen er ennå ikke rettskraftig siden ankefristen ikke har gått ut.

Saken har også vært svært kostbar for Kjerstad og ORG Geophysical. Ingen av dem får dekket sakskostnadene for tingretten. ORG Geophysical får dekket 2 millioner av selskapets sakskostnader for lagmannsretten, mens Kjerstad og selskapet til sammen har hatt kostnader på 4,6 millioner kroner.