Bernt har nærmere 160 oppfinnelser på samvittigheten

– I en patentsøknad må du forklare og gjøre alt gjennomsiktig. Dermed kan store selskaper med dyktige advokater få godt grunnlag og lettere kunne vri seg unna, selv om de kopierer og tar i bruk oppfinnelsen din, sier Hellesøe.

Han tar imot i syvende etasje på kaikanten ved Vågen i Bergen. Her er både kontorer og bolig sammen med kraftige datamaskiner som trenger ekstra kjøleanlegg, men er uten direkte tilknytting til internett.

– Jeg tar oppgaver for Forsvaret som forlanger sikker brannmur mot internettverden, sier oppfinneren.

Enormt med kunnskap

Balkongen åpner og utvider den romslige leiligheten, både mot Vågen og mot byen innenfor.

Rett under balkongen ligger Hellesøes private fartøy. Den benytter han til å ta seg raskt fram og tilbake til sin produksjonsbedrift på Stord.

– Regionen Sunnhordland/Haugalandet har enormt med kunnskap og erfaring fra subseaindustri, fra olje- og gassvirksomhet og maritim industri, sier oppfinneren, som vil satse nær en halv milliard kroner i denne regionen.

Stål for plast

Hellesøe drev kabelproduksjon fra Houston da han på 1980-tallet lanserte bruk av fleksible stålrør i undersjøiske kabler.

– Da ble jeg nærmest erklært som idiot av en sjef høyt oppe i et herværende stort norsk oljeselskap. Den gang var slanger av termoplast enerådende når det gjaldt transport av kjemikalier under høytrykk i umbilicals. Men disse slangene ble spist opp innvendig av aggressive væsker, sier Hellesøe og legger til at to år senere hadde stålrør overtatt nesten helt for plast.

Australia og Rotterdam

Hellesøe er født i 1945 i Bergen og gikk yrkesskolen for å bli mekaniker, men han gikk straks over til ingeniørhøyskolen for å lære hvordan man skulle designe en forbrenningsmotor.

I 1970 fristet ikke norske lønninger en nyutdannet ambisiøs ingeniør. Med kone og et lite barn dro han til Australia hvor han fikk jobb i et FoU-senter i bilindustrien.

Han bodde senere flere år i Rotterdam, var ansatt hos den bergenske pumpeprodusenten Frank Mohn og deltok blant annet i en innsatsgruppe som rykket ut for å berge tankskip i nød.

Mange jern i ilden

Flere år senere fikk han diagnosen kreft og legen forespeilte ham bare få uker igjen av livet. Men immunbiologisk behandling i Tyskland fikk stoppet veksten av kreftsvulsten.

Behandlingene som fulgte har imidlertid gitt ham betydelige fysiske skader. – Planmessig fysisk trening og halvårlig medisinsk behandling har likevel gjort at jeg nå er i bedre form enn de fleste av mine jevnaldrende.

Hellesøe har mange jern i ilden. Han har blant annet utviklet løsninger for solcelledrift av oppdrettsanlegg til havs, ny type container for transport av levende sjømat, ny type bølgekraftverk og ikke minst en metode for heving av den kvikksølvlastede tyske ubåten på havbunnen ved Fedje.