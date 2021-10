Her er teknologinyhetene i statsbudsjettet

Artikkelen oppdateres.

Artikler vi har publisert på TU, Digi og Inside Telecom i dag:

Vil forske på hydrogen

Regjeringen etablerer et forskningssenter for nye løsninger innen hydrogen og ammoniakk. Senteret skal starte opp tidlig i 2022 og får en årlig bevilgning på 30 millioner kroner i inntil åtte år. Etableringen skjer gjennom FME-ordningen i Norges forskningsråd.

Senteret skal arbeide med hydrogen fra både naturgass og fornybar kraft, og bruk av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

Livsvitenskapsbygget skal nå koste 12 milliarder

Arbeidet med det nye livsvitenskapsbygget på Gaustad i Oslo fortsetter. Nå er det klart at bygget blir utvidet for å gi plass til deler av Oslo universitetssykehus.

– Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljø innen livsvitenskap og skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området, sier utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

I 2022-budsjettet foreslår regjeringen å bruke 948 millioner kroner (inkludert utstyr) til videre arbeid med prosjektet.

Regjeringen foreslår en total kostnadsramme for byggeprosjektet på 12 milliarder kroner (11.974 millioner). Dette samsvarer med anbefalingen fra Dovre Group, som har kvalitetssikret prosjektet. I tillegg blir kostnadsrammen for UiOs utstyr økt til 1,2 milliarder.

– Hovedårsaken til at vi har utvidet kostnadsrammen, er at det er bestemt at Oslo universitetssykehus også skal inn i Livsvitenskapsbygget, og da må vi utvide for å få plass til dem også. Det er også utarbeidet nye utregninger som tar høyde for økte kostnader på grunn av blant annet krevende grunnforhold, sier Asheim.

Det nye Livsvitenskapsbygget vil nå bli på totalt 97.000 kvadratmeter. Det er rundt 12.000 kvadratmeter mer enn det var lagt opp til da det kun var UiO som skulle holde hus i bygget.

Droppet forskningsskip

Universitetet i Tromsø sitt planlagte undervisningsskip til mellom 800 millioner og én milliard kroner ble ikke prioritert i statsbudsjettet. Skipet skulle etter planen erstatte den ombygde tråleren Helmer Hansen innen 2026. Universitetet setter sin lit til at den nye regjeringen endrer prioriteringene og får inn skipet som en egen post på budsjettet, skriver fakultetsdirektør Terje Aspen ved UiT i en epost til TU.

Nær 400 millioner til det nye Vikingtidsmuseet

I statsbudsjettet deler regjeringen ut i alt ut 2,5 milliarder kroner til byggeprosjekter ved universitetene. Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy får 378 millioner kroner. Museet på Bygdøy stengte i oktober dørene i forkant av den omfattende utbyggingen, som etter planen skal ende med et splitter nytt og betydelig større vikingskipsmuseum.

Regjeringen deler nå ut 378 millioner kroner til byggeprosjektet, som har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner.

I tillegg gis det klarsignal for å starte byggingen av det nye universitetsbygget Blått bygg ved Nord Universitet i Bodø, en storsatsing for å gjøre det mer attraktivt å studere i Nordland. Regjeringen foreslår 120 millioner kroner til prosjektet.

Mens NTNU får 365 millioner kroner i prosjektet for å samle campus, så gir samtidig regjeringen grønt lys for byggestart for det ambisiøse Ocean Space Centre i Trondheim, som skal bli et banebrytende forskningssenter for havromsteknologi.