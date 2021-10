Statsbudsjettet: Bred økning i bilavgiftene

– Dette er radikale omlegginger hvor det blir dyrere for alle bilister, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF.

Han snakker om regjeringens forslag til statsbudsjett, som inneholder flere endringer for bilistene.

Blant annet foreslås det høyere avgifter for elbiler:

Regjeringen vil innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler. I fjor innførte regjeringen trafikkforsikringsavgift på elbiler med samme sats som motorsykler, men nå ønsker regjeringen altså øke avgiften til tilsvarende nivå som for biler med forbrenningsmotor.

Satsen per forsikringsdøgn er på 8,40 kroner, altså 3066 kroner i løpet av et helt år. I 2021 utgjorde avgiften litt over 2000 kroner. Endringene vil eventuelt bli gjeldende fra 1. mars 2022.

Hittil har elbiler hatt fritak for omregistreringsavgiften, men regjeringen foreslår nå å fjerne fritaket. Omregistreringsavgiften graderes etter kjøretøyets vekt og alder, og elbiler får nå samme avgiftsnivå som biler med forbrenningsmotor.

Braadland i NAF understreker at det er bra at momsfritaket for elbiler opprettholdes. Han tror bruktbilsalget for elbiler kan få en brems med innføring av omregistreringsavgift.

– For de dyreste elbilene kan omregistreringsavgiften bli på 6000-7000 kroner, sier han.

Dyrere hybridbiler

Regjeringen foreslår også å gjøre hybridbiler dyrere, samt å skjerpe rekkeviddekravene.

De vil øke kravet til elektrisk rekkevidde for hybridbiler fra 50 til 100 kilometer for å oppnå maksimalt fradrag i engangsavgiften. Den maksimale fradragssatsen reduseres til 15 prosent, mot dagens 23 prosent. Det betyr høyere engangsavgift for hybridbiler.

Også i fjor foreslo regjeringen også å øke kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag, den gang fra 50 til 75 kilometer. Dette ble strøket i det endelige budsjettet.

... og dyrere bensinbiler

Samtidig ønsker regjeringen å gjøre kjøp av diesel- og bensinbiler dyrere. Regjeringen foreslår nemlig å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler, slik at engangsavgiften for biler med forbrenningsmotor blir høyere. Forslaget er utformet slik at det gir økt avgift for personbiler med CO2-utslipp over 87 gram per kilometer.

Samtidig foreslår regjeringen å øke CO2-avgiften på bensin fra 1,37 til 1,78 kroner per liter, noe som kan gjøre prisen ved pumpa høyere.

– Regjeringen øker nesten alle avgiftene de kan på bil. Videreføringen av momsfritaket på elbil er et lysglimt i et mørkt statsbudsjett for bilistene, sier Braadland i NAF.

Han forventer at Ap og Sp legger fram noe helt annet når de danner regjering.

Saken oppdateres.