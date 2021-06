Helelektriske Volvo XC90 får lidar-sensor og superbrikke slik at du kan slappe av bak rattet på motorveien

Onsdag avholdt Volvo Cars arrangementet Tech Moment, hvor de snakket om strategien sin for de neste ti årene.

Her fortalte de at neste års helelektriske SUV XC90 vil som standard være utstyrt med lidar-teknologi fra oppstartselskapet Luminar.

Dette er ledd i et ønske om å være ledende på sikkerhet, med en visjon om null kollisjoner. Flere aktører bruker lidar for å utvikle selvkjørende biler, men XC90 blir en av de første produksjonsbilene som får lidar som standard.

Samtidig introduserer Volvo en ny kjøremodus hvor bilen skal kjøre selv, kalt Ride. I denne modusen, som først og fremst skal fungere på motorvei, tar bilen selv over styringen. Dermed er det bilen - altså Volvo - som er ansvarlig dersom bilen forårsaker ulykker. Det bekreftes også under arrangementet.

Volvo forteller at de gradvis vil utvide Ride-modusen til å fungere på ulike veier, men gir ingen dato for når dette skjer. Helelektriske XC90 skal lanseres neste år.

Lidarer (Light Detection and Ranging) er sensorer som bruker lys for å måle avstander til objekter rundt seg. Summen av disse målingene danner et høyoppløselig bilde av omgivelsene.

Ulike tilnærminger

Ulike bilprodusenter og aktører har forskjellig tilnærminger to hvordan man kan oppnå selvkjørende biler. Tesla skiller seg kanskje mest ut her. Nylig dumpet de radaren og gikk de over til et system som kun er kamerabasert. Tesla har aldri brukt lidar-teknologi for selvkjøring, og har blitt kritisert for dette.

– Biler med lidar vil være tryggere enn biler med kun kameraer, sa Volvo-sjef Håkan Samuelsson under arrangementet.

Han mener Volvo ikke har råd til å ikke ta i bruk denne teknologien.

Dataene i bilen vil kvernes ved hjelp av Nvidias superbrikke (System on a chip, SoC) Drive Orin. Hver bil utstyres med to Orin-brikker, og selskapet forteller at svært mye av bilens kontrollenheter flyttes inn i disse maskinene.

Utvikler egen programvare

Selskapet har allerede innført Android Automotive som infotainmentsystem i sin helelektriske XC40, og vil fortsette med dette i fremtiden.

Infotainmentsystemet skal integreres i bilenes helhetlige programvare som selskapet skal utvikle selv, kalt VolvoCars.OS. En viktig fordel ved å utvikle programvaren selv er at utviklingen vil ta mye kortere tid, forteller selskapet.