Tesla dumper radaren. Går over til kamerabasert system

Teslas førerstøttesystem «Autopilot» hjelper føreren med å holde avstand til bilen foran og å holde seg i kjørefeltet. Som mange andre bilprodusenter har Tesla benyttet frontmontert radar for å la bilens system orientere seg.

Nå melder Tesla at de kutter ut denne radaren og skal basere seg utelukkende på kameraene i bilene. Endringen gjelder Model 3 og Model Y, og foreløpig kun biler som selges i Nord-Amerika.

En radar fungerer ved å sende ut radiobølger. Om radiobølgene treffer et objekt reflekteres noe tilbake. Ved å beregne hvor lang tid dette tar, kan man avgjøre avstanden til objektet. En fordel med dette er at radaren kan «se» gjennom for eksempel tåke.

Når Tesla nå tar vekk radaren, er tanken altså at bilens programvare ved hjelp av flere ulike kameraer montert rundt bilen er i stand til å bedømme avstand like godt. Det vil åpenbart ikke fungere i tett tåke, eller om kameraene er tildekket av for eksempel snø.

Ikke alene om å bruke kamera

Kamerabasert førerstøttesystem er i seg selv langt fra nytt. For eksempel har BMW i3 hatt et slikt system. Subaru har også et kamerabasert system de kaller EyeSight, som ikke støttes av radar. Mange biler bruker radar, eller en kombinasjon av radar og kamera, som Tesla har gjort.

Teslas nettside viser nå til «visuell prosessering». Skjermbilde: Tesla

Tesla-sjef Elon Musk nevnte at de skulle gå vekk fra radar i en Twitter-utveksling 12. mai, og nå er endringen annonsert på Teslas nettsider.

Samtidig har USAs National highway traffic safety administration (NHTSA) kommet med en presisering på sine nettsider, hvor de skriver at bilene produsert etter 27. april ikke har anbefalte sikkerhetssystemer. Dette fordi NHTSA selv ikke har bekreftet at systemene oppfyller gjeldende kriterier, eller at bilprodusenten har rapportert at de gjør det.

Dette vil trolig endres etter egne tester eller når Tesla bekrefter at systemene oppfyller NHTSAs krav.

Vil bruke nevralt nettverk

Tesla utdyper overgangen til et kamerabasert system på sine nettsider. Her skriver de at bilene uten radar skal basere seg på kamera og nevralt nettverk for å levere «Autopilot», «Full Self-driving» og «visse aktive sikkerhetsfunksjoner».

At Tesla går vekk fra radar og skal basere seg på nevralt nettverk betyr enkelt sagt at Tesla tror de skal klare å løse selvkjøring med maskinlæring. Enkelt sagt vil de trene datamaskiner til å forstå hvor langt unna objekter i trafikken er. Om de får til det er det et stort steg fremover.

Alternativet er å bruke andre sensorer som gir denne informasjonen. Tesla har brukt radar, men de fleste andre som jobber med systemer som har til hensikt å gjøre biler selvkjørende bruker lidar, eller en «lysradar». Lidar har fordelen av at man får et langt mer detaljert bilde av hva den ser, og

hvor raskt objekter beveger seg.

Elon Musk har vært en uttalt motstander av ideen om at man må ha lidar for å gjøre en bil selvkjørende.

Får redusert funksjonalitet

Bilene uten radar vil ifølge Tesla ikke kunne kjøres med «Autosteer», som styrer bilen for deg, i hastigheter over 120 kilometer i timen. De vil også ha økt minste avstand til bilen foran. Filassistenten vil også kunne være deaktivert. Det vil si at bilen ikke gjøre tiltak for å hindre at den kjører ut av veien.

Funksjonene skal komme på plass etter hvert, men Tesla gir ingen nøyaktig angivelse for når dette skal skje, annet enn at de skal begynne å aktivere funksjonene i ukene som kommer, via programvareoppdateringer.

Endringene gjelder ikke Model S og X, men Tesla antyder at de har til hensikt å fjerne radaren på disse bilene etter hvert.

Utydelig om selvkjørende biler

Selv om Tesla har et uttalt mål om å gjøre bilene sine helt selvkjørende på sikt, er det viktig å være klar over at ingen av produsentens biler er selvkjørende i realiteten. Det er ingen situasjoner hvor føreren kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen i dag.

Tesla har fått kritikk for måten de markedsfører førerstøttesystemene sine på. Ved å bruke betegnelsene «Autopilot» og «Full self-driving» kan brukerne ledes til å tro at bilene faktisk er i stand til å kjøre selv. NHTSA har ifølge CNBC startet 29 etterforskninger etter kollisjoner hvor Tesla-biler har vært involvert.

Elon Musk sa i januar i år at han tror Tesla vil komme til selvkjøringsnivå 5 i løpet av 2021. Det vil si at bilene vil kunne kjøre seg selv helt og holdent uten innblanding fra et menneske.

Dette har senere blitt motsagt av Teslas leder for Autopilot-programvaren, CJ Moore. I et dokument sendt til Californias Department of motor vehicles 9. mars, vises det til at han mener realiteten er at Teslas programvare på nivå 2, skriver The Verge.

Med andre ord at det er et avansert førerstøttesystem på linje med lignende systemer fra andre bilprodusenter. Det krever en fører til stede og oppmerksom hvert sekund av kjøringen.

I dokumentet hevder Tesla selv at det er usannsynlig at Tesla vil nå nivå 5-autonomi innen utgangen av 2021.

Uviss underliggende årsak

Hvorfor Tesla nå velger å gå vekk fra radar er i all hovedsak et ubesvart spørsmål. Programvareingeniør og bidragsyter i Forbes Magazine, Brad Templeton, som tidligere var involvert i Googles selvkjøringsprosjekt, skriver at han tror valget om å ta vekk radaren handler om halvledermangelen i bilindustrien.

Om Tesla har problemer med å få tak i radarsensorer, vil de stå med en mengde uferdige biler de ikke får solgt. Han påpeker at endringen har skjedd brått, og at man vanligvis ville ha sørget for at en endring av denne arten var gjennomtestet før den ble rullet ut.

At Tesla leverer bilene med redusert funksjonalitet tyder på at det kan være tilfellet. Templeton er imidlertid ikke udelt negativ. Han skriver at endringen på mange måter er positiv, og viser hvordan skiller seg fra andre bilprodusenter.

Mens andre slutter å lage biler under mikrobrikkemangelen, klarer Tesla å snu seg rundt og bruke programvaren sin til å tilby funksjonaliteten. Det var nok planen på sikt, tror han, men viser også til at programvaren åpenbart ikke er klar, og at det tyder på at endringen har skjedd raskere enn Tesla har planlagt.

Vi spør Tesla om radaren eventuelt fjernes på europeiske utgaver av Model 3.

Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier at dette er en endring som gjøres i Nord-Amerika, og at han ikke har noe mer å dele om saken utover det.

Han har ingen kommentar til hva årsakene til endringene er, og viser til informasjonen Tesla har publisert på nettsiden.