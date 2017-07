Hege Kverneland har skapt det hun kaller en «lekegrind for ingeniører»

HOUSTON: Hun er kjent for å være litt turbo. I arbeid og humør. Er ikke som andre ledere redd for å slenge litt med leppa. Hege Kverneland er kanskje Olje-Norges morsomste toppleder.

Som CTO leder hun teknologiutviklingen i National Oilwell Varco(NOV) som er store i Norge, med blant annet kontorer i Kristiansand, Stavanger, Oslo, Arendal og Molde, men som er mange ganger så store i Houston og USA.

NOV hadde 62.000 ansatte. Nå har de 36.000. Hun legger ikke skjul på at det har «veldig brutale, men nødvendige kutt». Nå er optimismen tilbake.

Vil jobbe i olje til hun blir pensjonist

– Jeg kommer garantert til å pensjonere meg som ansatt i olje- og gassindustrien, selv om mange i den grønne miljøbevegelsen tror vår tid er over. Oljeprisen vil ganske sikkert stige igjen om et par år, men da trolig til et sunnere nivå.

Jeg treffer Hege Kverneland under Offshore Technology Conference(OTC) – også kalt verdens største oljemesse som har blitt stadig mindre de siste tre årene på grunn av fallet i oljeprisen. Men fortsatt er det nærmere 100.000 som kommer dit.

Her fyker Hege rundt – på dagtid i en diskret grå bukse og jakke, på kveldsarrangementer som Tech Night og mottakelse hos den norske konsulen er antrekket fargesprakende, gjerne med en caps på hodet.

Under OTC sørger Hege og hennes kolleger for shuttlebusser til sitt «Shrimp Boil»; en av NOV’s fabrikker ikke langt fra messe-området, hvor oljefolket kan studere komplette land-rigger og masse annet utstyr som NOV produserer og selger.

– Vi serverer reker og drikke til de som kommer, men har ikke noe annet fast program enn å vise frem utstyr. I år hadde vi kjøpt inn mat til 10.000 besøkende og vi fikk utrolig gode tilbakemeldinger på automatiseringen vår, sier Hege.

På fornavn

Hege Kverneland Stilling: Chief Technology Officer i National Oilwell Varco med hovedkontor i Houston, Texas. Alder: 50 år Bosted: Sandes og Houston Sivilstatus: Singel Utdanning: Institutt for maskinteknikk, NTNU. Bakgrunn: Jobbet hos Norwegian Contractors, Fluscan, Hitec fram til boreseksjonen kjøpt av National Oilwell i år 2000.

Man er som regel på etternavn med toppledere, men med Hege går ikke det. Hun er altfor uformell til at det passer seg. Ja, jeg tror nærmest hun ville blitt fornærmet om vi bare brukte «Kverneland».

Men du har helt rett om du fikk en assosiasjon til Kverneland Group.

Slekta kommer fra samme Kverneland og Hege bor i Rogaland, nærmere bestemt Sandnes. Men hun snakker jo ikke som alle de andre oljefolka på Jæren.

– Min far drev i mange år en underavdeling i Kverneland, Globus maskinfabrikk på Brumunddal. Så jeg er oppvokst der som en ekte brumunddøl.

Men tilbake til Houston. Det er hennes andre hjemsted. Halvparten av arbeidsåret tilbringes der og i fly fram og tilbake. NOV markerte seg med en av de største utstillingene på OTC i år – en stand i to etasjer med eksempler på de siste produktene, blant annet en simulator for boreprosessen.

NOV har nemlig utviklet en borekontroll-stol som heter Rise. Her kan man velge om man vil sitte eller stå, og den har flere skjermer enn den gamle Cyberbase-stolen.

Rise-stolen kommer til å ta over etter Cyberbase-stolen som ble introdusert allerede i 1994, og ble en kjempesuksess.

– Vi har levert nærmere tusen eksemplarer av den til borerigger, men vi har fått tilbakemeldinger om at vi burde lage en stol hvor drilleren kan skifte arbeidsstilling i og med at boreprosessen går over 12 timers skift, sier Hege.

Automatisk prosesskontroll

Selve maskinkontrollsystemet er stort sett det samme i Rise-stolen som i Cyberbase, men NOV har utviklet et helt nytt prosesskontrollsystem med navnet Novos. Dette tar over spakene og automatiserer boreoperasjonen slik at maskinoperatøren kan fokusere på det som skjer nede i borehullet.

– Om drilleren konkurrerer mot Novos, vil han tape hver gang. Vi har standardisert hele prosessen slik at alt går konsistent og dermed mye raskere.

– Kan drilleren også fjernes?

– Nei, av hensyn til sikkerheten, som er viktigere enn alt annet, må det være menneskelig kontroll. Men spør du meg om hva jeg tror vi kan gjøre om ti år, så tror jeg vi kan kjøre mange av disse operasjonene fra land.

Kontrollsystemet er allerede solgt til et tjuetalls landrigger. Og NOV har også en intensjonsavtale med Statoil om at dette skal installeres på de nye oppjekkbare Cat J-riggene som skal settes i drift på norsk sokkel senere i år.

Hege Kverneland står bak utviklingen av ny arbeidsstol for drilleren hvor hele boreoperasjonen er automatisert og standardisert. Foto: Tormod Haugstad

Hege Kverneland legger ikke skjul på at NOV har tilrettelagt mye av sin produksjon av rigger og boreutstyr for skiferproduksjonen.

– Shale har vært og er fantastisk for oss, selv om offshore også er viktig. Alt utstyret vi lager testes på land. Ja, jeg har faktisk en egen rigg der vi kan teste utstyret vårt før vi sender dette ut til kunde. Både utstyr på selve riggen, kontrollsystem og nedihullsutstyr kan testes der. Det er en skikkelig lekegrind for oss ingeniører.

Fikk hjemlengsel

Denne «lekegrinda» er selskapets R&D Technology Center i Navasota i Texas som ble startet i 2014. Hege Kverneland har hatt en sentral posisjon som teknologidirektør i NOV siden 2009.

– Jeg bodde i Houston de første fire årene, men fikk etterhvert så mye hjemlengsel at jeg måtte si fra at jeg ville bo i Norge. Da trodde jeg at jeg måtte gi opp denne jobben, men så sa sjefen at det var helt greit. Så nå jobber jeg cirka 50-50 fra Norge og Houston og lever med konstant jetlag.

Hun er sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU og jobbet i Hitec da selskapet ble kjøpt av NOV i år 2000.

– Det var to kulturer som krasjet. I Hitec ville vi lage kule produkter, mens vi i NOV lærte viktigheten av standardisering.

Som CTO disponerer hun en egen liten utviklingsavdeling med toppkompetente ingeniører i Stavanger og Houston. Denne gruppen skal jobbe på tvers av alle avdelinger nettopp fordi tverrfaglighet blir stadig viktigere for å finne gode løsninger på automatisering.

– Jeg har ikke veldig stor tro på en stor og sentralisert FoU-virksomhet. Det aller viktigste er å få produkter i salg. De er jo ikke verdt en dritt om ingen vil kjøpe dem. I Norge ligger vi håpløst langt etter på salg, mens amerikanerne er best i verden på akkurat det. Vi har kjørt veldig mange av våre ingeniører gjennom et kommersialiseringsprogram ved University of Texas for å få større fokus på sluttprodukt.

Nå satser NOV mye på subsea-systemer. Det siste eksemplet var oppkjøpet av deler av Kongsberg Oil & Gas. Denne delen vil bli underlagt danske NOV Flexibles som er verdensledende på fleksible rørledningssystemer, kjøpt av NOV i 2012, slik også APL i Arendal er blitt.

Modulbaserte pakker

Hege Kverneland forteller at Floating Production Systems er et satsingsområde.

Virtual Reality: Hege tester VR-brillene på NOVs stand under OTC, hvor publikum kunne følge en boreoperasjon. Foto: Tormod Haugstad

– Vårt mål er å standardisere FPSO’ene. I dag er jo dette en engineeringshappening, mens vi ønsker å gjøre dette med modulbaserte utstyrspakker, tilsvarende det vi har gjort på borepakker. Vi samarbeider med GE på dette da de har noe utstyr som ikke vi har.

Et annet område NOV ønsker å styrke seg på er geotermisk energi.

– Det dreier seg jo også om å lage høl i bakken og er det noe vi kan i NOV så er det boring. Nå har vi faktisk også fått internett nede i hølet, sier Hege og viser oss en modell av Intelliserv Wired Drill Pipe – et borerør med koax-kabel som gir vanvittig mye mer data i sanntid som posisjon, trykk og temperatur, vibrasjoner etc.

– Kommunikasjon ned i hullet gjøres tradisjonelt med MWD eller LWD signaler (Measurement While Drilling og Logging While Drilling, red.anm.), noe som kan sammenliknes med «morsesignaler» som blir sendt gjennom mud-en. Med Wired Drill Pipe øker datamengden mer enn 1000 ganger, så det er som å slå på lyset nede i hullet. Man kan tolke hva som skjer mye mer nøyaktig.

Intelliserv ble startet for mer enn 15 år siden, men ble ingen suksess. I 2009 kjøpte NOV Intelliserv og har siden videreutviklet systemet. Det er blitt mye mer robust og brukervennlig. NOV og Schlumberger har en «joint venture» (JV) på Intelliserv, men alle har anledning til å implementere programvaren og elektronikken i sine systemer.

– For at wired pipe skal ha verdi for kunden, er det viktig at man har instrumentering nede i hullet som kan måle viktige parametre, samt systemer på riggen som kan bearbeide alle signalene som kommer opp. Masse data er ikke verdt noe med mindre dataen behandles på en måte som gir oss nyttig informasjon.

Robotisering

Hege Kverneland forteller at de har et prosjekt med en drilling simulator som ikke er plassert på boredekket, men et annet sted på riggen, for å se om man kan robotisere boreprosessen helt. Hun har ingen tro på 100 prosent fjernstyring av boreprosessen fra land så lenge man er offshore og er avhengig av en sikker internettlinje.

– Man må alltid ha en borer tilgjengelig hvis noe uforutsett skjer. Men antall folk som er offshore kan trolig reduseres betydelig. Ekspertene kan sitte på land og gi veiledning til de som er offshore.

Derimot er Hege en stor tilhenger av mulighetene som oppstår gjennom det som går under betegnelsen «big data».

– Jeg har en gruppe medarbeidere som jobber med Condition Based Maintenance (CBM), altså vedlikehold basert på erfaringsdata. Dette betyr at vi kan sende ut en advarsel om at noe kan feile før det skjer. Vi har laget et kontrollsystem for subsea BOP-er (Blow Out Preventer, red.anm.) basert på data gjennom 14 år. Vi kan registrere trykk- eller temperaturendringer og mener vi kan klare å forutse 80-90 prosent av alle feil som kan oppstå uten å stanse produksjonen. På denne måten får vi økt sikkerhet og effektivitet. Og vi startet med BOP´en som er det aller viktigste for å unngå et nytt Macondo i industrien, men vi skal også innføre dette på andre produkter.

– I oljeindustrien har hvert selskap voktet sine egne data, mens det nå er mye snakk om å dele data. Hvordan ser du på det?

– Mye kan sikkert deles. Novos er litt sånn hvor tredjepart kan koble seg til. Men det er klart at de 14 årene med data på drift av BOP ønsker vi ikke å gi fra oss. Vi er tross alt konkurrenter.

– Hvordan ser du på de store selskapenes evne til innovasjon?

Hege Kverneland tilbringer mye tid på hytta i Lindesnes. Der blir det mange turer i båten og mye fisking.

Nytt leketøy: Fartsglade Hege Kverneland prøvesitter sin flunkende nye vannscooter, en Sea-Doo Spark. Foto: Privat

– Av og til ser jeg små selskaper komme opp med noe helt nytt, slik Seabox har gjort med sin subsea vannrensings-teknologi. Men jeg er litt i tvil om hva AS Norge får igjen ved å satse på små selskaper, bortsett fra at de ofte blir kjøpt av de store, noe mange også selv ønsker. Et lite selskap ville aldri greid å utvikle et stort prosesskontrollsystem, slik vi har gjort med Novos.

Hege Kverneland er så mye på reisefot at hun har lagt brostein over hele tomta for å slippe å luke gress. Når hun først skal slappe av, reiser hun gjerne til sommerhytta på Lindesnes for å fiske.

– Men nå har jeg nettopp kjøpt meg vannscooter som det skal bli spennende å prøve. Det må vel passe for ei gammal kjærring, sier Hege på sin humørfylte, kontante måte.

Tre om Hege

Anne Grete Ellingsen, CEO i GCE Node:

– Hege er åpen og inkluderende som person. Veldig godt humør, flink foredragsholder og god diskusjonspartner, som det er ok å både være enig og uenig med. En god representant for industrien på sørvestlandet og en av de meget få kvinnelige synlige lederne i industrien.

Leif Johan Sevland, CEO i ONS:

– Hege er en fabelaktig person med masse energi og entusiasme. Hun er engasjert i næringen og er alltid åpen for nye løsninger. Hun brenner for ny teknologi og er en person som det er kjekt å være i lag med.

Torbjørn Hegdal, CTO i Seabox:

– Hege er usedvanlig energisk og engasjert når det gjelder teknologi. Hun formidler lidenskap for teknologi med et smittende humør og er en bærebjelke for det langsiktige og målrettede teknologifokus selskapet har.