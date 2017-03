– Jeg ble nærmest låst inne på Nasa sammen med de smarteste menneskene i verden

«Who tricked you on this Tinder date?» Slike spørsmål var nærmest dagligdags for TENK (Tech-Nettverket for Kvinner)-grunnlegger Isabelle Ringnes, da hun dukket opp som eneste kvinne på tech-events i New York under studietiden i verdensmetropolen.

Etter tre år med økonomistudier på BI reiste Ringnes til New York i 2012 for å ta mastergrad i Media Management. Underveis oppdaget hun noe som kom til å forandre livet hennes.

– Jeg bodde i en tom leilighet i New York og studerte emner i psykologi mens jeg ventet på å ta fatt på masterstudiet. Det var da jeg begynte på mastergraden at «techgreia» bet meg. Jeg brukte to år på å sluke alt jeg kom over av informasjon om Apple, Google, Facebook og Twitter, og skjønte at jeg måtte sette meg ordentlig inn i det for å kunne satse, sier Isabelle Ringnes.

– Følte meg vanvittig malplassert

28-åringen dro på alle tech-eventene hun kom over, og er fortsatt den dag i dag «helt amazed» over hvor få kvinner som var til stede under slike events.

– Er man kvinne i techverdenen, så er det som om man er «default» på et vis, sier Isabelle Ringnes. Foto: Ihne Pedersen

– Der kom jeg med mitt lange, blonde hår og skjørt og følte meg vanvittig malplassert. Jeg ble til stadighet tatt for å være daten til noen og kunne få de merkeligste spørsmål. På et virtual reality-event ble jeg spurt om jeg visste hva VR var for noe. Jeg ble mektig irritert, kan du si…

Da Ringnes flyttet hjem til Norge i 2015, var hun fullstendig teknologifrelst. Allerede mot slutten av 2014 tok hun kontakt med sin tidligere sjef i VG og nåværende NRK P3-redaktør Camilla Bjørn for å lansere ideen om å starte et tech-nettverk for kvinner.

I januar 2015 var TENK en realitet. Da duoen startet TENK var de begge åpne om at de verken var ingeniører eller programmerere, men to ekstremt teknologiengasjerte kvinner som ønsket å ta med både andre og seg selv på en læringsreise.

– Og gjett om jeg har lært! Jeg har gått på kodekurs i London, San Francisco og New York, studert ved Singularity University, deltatt på product management-kurs og arrangert flere tech-events, sier hun.

IT-revolusjon

ISABELLE RINGNES Født: 21. September 1988

Familie: Singel

Utdanning: Bachelor i Business Administration ved BI, Health Coach ved Institute of Integrated Nutrition, Master of Science ved The New School i New York, Product Management Intensive Course ved General Assembly, Global Solutions Program ved Singularity University.

Karriere: Isabelle Ringnes (28) er sosial entreprenør og en engasjert profil i tech-bransjen. Grunnlegger av TENK (Tech-Nettverket for Kvinner), digital leder i likestillingskampanjen #hunspanderer og vert i podcasten «20-30.» Ringnes jobber i tillegg med en rekke prosjekter innen tech, bærekraft og likestilling.

Isabelle Ringnes har tidligere jobbet i Dermanor, VG, Norges Idrettsforbund, New York International og som management-trainee for Schibsted i London og Stockholm.

Var det noe i barndommen hennes som tilsa at hun skulle bli så til de grader frelst av teknologi? Det overrasker henne ikke at det ble slik, men det var heller ikke gitt at hun skulle havne der hun er i dag; grunnlegger av et kvinnetech-nettverk, sosial entreprenør og foredragsholder.

– Jeg har alltid vært en «early adopter» med forkjærlighet for teknologiske dingser, og jeg gikk på kodekurs på barneskolen. Det var en gutt i klassen min som alltid la beslag på den tilgjengelige datamaskinen, og han ville ikke høre på meg. Bare fordi han var gutt var det liksom naturlig at han skulle ha førsterett. Av og til kom jeg tidligere på skolen for å få dataen først, sier Ringnes.

Da hun får spørsmål om hvilke muligheter hun så i teknologi, må hun tenke seg om. Hun må lete litt etter de norske ordene, de engelske kommer som regel først.

– For meg er teknologi magisk og ekstremt spennende. Det å forstå hvilken enorm revolusjon vi står overfor og at tidsepoken til den eksponentielle teknologien så vidt har begynt, det er mye å ta inn. For ikke å snakke om det demokratiserende elementet teknologien utgjør i verden, og den kraften til å nå ut som teknologien har, sier Ringnes.

En gang besøkte hun en mann i Asia som bodde i ei rønne og knapt fikk endene til å møtes, men en MacBook og konto på Facebook hadde han. Han var ekstremt opptatt av å bli tagget og linket opp mot sosiale medier i møte med Ringnes.

– Teknologien ga ham alt det han trengte for å møte verden, og akkurat det synes jeg sier mye, sier Ringnes.

På jenters premisser

Generell statistikk viser at kun 20 prosent av de som driver med teknologi er kvinner. Ifølge Ringnes er det den mest opplagte grunnen til at hun var med på å grunnlegge TENK.

Helt siden 80-tallet har programmering blitt assosiert med det mannlige, forklarer hun. Men kjernen i all teknologiutvikling, det å løse problemer for å gjøre verden bedre, er ifølge Ringnes nettopp noe kvinner må innse at de er drivende dyktige til.

– Nå kommer jeg med en sterk påstand her, men det får så være: Er man kvinne i tech-verdenen, så er det som om man er «default» på et vis. Du blir ansett som svakere og må bevise mer for å få frem hvor god du er, sier hun.

Ringnes forteller at da datamaskinene ble lansert som en del av husholdningen på 80-tallet, så ble de markedsført som produkter for gutter. I 1985 var 37 prosent av kvinnene programmerere, mens tallet raskt sank til 17 prosent.

– Teknologi har ikke blitt fremstilt på en måte som har appellert til jentene. Jentene har blitt tvunget inn i glansformen med rosa, dukker og T-skjorter med påskriften «I’m going to be a heartbreaker», mens gutter blir oppfordret til å være superhelter, sier hun.

Et statement

Ringnes hoppet fallskjem spontant i Silicon Valley, da hun trengte en liten pause fra Nasa.

Første skoledag på Singularity University. Ringens valgte seg en pult på fremste rad, som hun alltid gjør, fordi det da er lettere å ta ordet.

Et av arrangementene TENK er med på å skape er «Girl Tech Fest», som handler om å lage en tech-opplevelse på jenters premisser.

Viktige grep for å få med jentene som allerede er blitt gjort og som Ringnes mener det er viktig å fortsette med, kan være å gjøre navnene på fag ved universiteter mer spennende, legge opp læringsmetoden slik at den også appellerer til jenter, og investere i rekrutteringscamper.

– Gutter er mer opptatt av hvorfor teknologien fungerer sånn som den gjør, mens jenter er mer opptatt av hva mer de kan gjøre med den. Synlighet, rollemodeller og konsentrert rekruttering er ekstremt viktig, sier Ringnes, som ikke vil tilpasse seg det stereotypiske i tech-bransjen.

– Når jeg holder foredrag, så går jeg som oftest i kjole eller rosa for å legge trykk på det feminine. For meg blir det et lite statement, sier hun.

Nesten 2000 medlemmer

Isabelle Ringnes er blitt oppdratt til å jobbe hardt for å nå resultater, men hun har aldri blitt presset inn på en spesiell karrierevei. Selv om hun har vokst opp med det hun omtaler som en støttende familie som alltid har heiet på henne, har hun først og fremst vært sin egen heiagjeng og pågangsdriver.

– Jeg lever etter mottoet om at man aldri blir lykkeligere enn det man skaper selv, og er nok i stor grad selvmotivert. Jeg er blitt oppdratt til å tro på meg selv, og så lenge jeg har frihet over min egen skjebne så har jeg det bra, sier hun.

Hver eneste dag er det fullt kjør for Ringnes, som flyr mellom møter med mulige samarbeidspartnere, techworkshops, event-planlegging, podcasts, TENK-initiativer og foredrag. 28-åringen får omtrent én foredragshenvendelse hver dag og sørger for å prioritere studenter fremfor andre.

– Studenter er fremtiden og det å være med og påvirke valgene deres er viktig. TENK kommer til å fortsette å jobbe kontinuerlig for å øke antallet jenter i teknologi gjennom «Girl Tech Fest» og en rekke andre eventer, sier hun.

Nå har TENK i underkant av 2000 medlemmer på Facebook og de håper stadig å nå ut til flere jenter og kvinner.

– Mitt inntrykk er at du må pushe hardere for å få jenter til å tørre å stille opp på slike events, og vi gjør det vi tror er riktig for å få jenter til å velge teknologi. Utfordringen er at vi er fire stykker i fulltidsjobb som driver TENK og at døgnet bare har 24 timer, så det er ikke alltid så lett å få ting til å gå opp. De andre har også familie og barn. Jeg er strengt tatt den eneste som ikke har noe liv ved siden av, sier Ringnes.

Silicon Valley

Ringnes fikk tatt et bilde på sin første joggetur forbi hangar 1 på Nasa Research Center.

På VR-event i New York i studietiden.

Det ti uker lange oppholdet ved Silicon Valley-tenketanken Singularity University skulle bli en milepæl for hennes egen karriere. Ringnes blir helt overveldet bare av å tenke på hvor stort det faktisk var å lære om eksponentiell teknologi i en så hyperprofesjonell ramme.

– Jeg ble nærmest låst inne på Nasa sammen med de smarteste menneskene i verden, hvor jeg lærte om favorittemaet mitt, eksponentiell teknologi, fra 08.00 om morgenen til 23.00 om kvelden. Det var ekstremt intensivt både mentalt og fysisk, og noe som jeg kan si har forandret livet mitt for alltid, sier hun.

Ringnes mener oppholdet ved Singularity har gjort henne i stand til å se sitt eget livsmål. Men selv om hun har gått på Singularity og lest seg opp på eksponentiell teknologi over flere år, er hun fortsatt overbevist om at det vil utvikles raskere enn hun klarer å forestille seg.

– Tar du 30 eksponentielle steg så er du plutselig 26 ganger rundt jordkloden. Det er vanskelig å fatte, sier Ringnes, som også er fullstendig oppslukt i kunstig intelligens og mener vi ikke vi har sett en brøkdel av det som vil komme etter hvert.

– Kunstig intelligens kommer til å forandre alt, sier Ringnes.

Hun legger til at dette dreier seg om alt fra en gjennomgående automatisering av samfunnet, til at vi snur oss til maskinene og lytter til dem i stedet for menneskene.

Et annet område som Ringnes tror vil forandre livene våre er kombinasjonen av kunstig intelligens og bioteknologi.

– Denne typen teknologi vil kunne forutsi sykdomstilstander før de oppstår, og vi vil oppleve en kvantifisering av menneskekroppen med microchip-implantater med «realtime feedback.» Jeg er også spent på om vårt biologiske nevrale nettverk vil bli koblet opp mot det syntetiske digitale nettverket slik mange spekulerer rundt, sier hun.

Naturlig leder

Selv om Isabelle Ringnes mener at hun er født som en naturlig leder, er det ikke dermed sagt at den største drømmen hennes er å bli leder for et stort selskap.

– Jeg så et foredrag av Anita Krohn Traaseth i New York i 2014. Det var en åpenbaring og et vendepunkt for meg som fikk meg til å innse hvor sterkt jeg drømmer om muligheten til å gjøre andre mennesker bedre. Og den muligheten har jeg i livet mitt i dag. Det å knytte til seg gode mennesker og ta store sjanser er noe av det beste jeg vet, sier hun.

I teknologibransjen handler alt om å være i forkant og selv om fremtiden muligens er eksponentiell, så kjenner ikke Ringnes på noe stort behov for å forflytte seg langt frem i tid mentalt selv.

– Om ti år håper jeg at jeg har en familie, det er viktig for meg. Men det er ikke sånn at jeg går rundt og drømmer om en annen hverdag. Jeg har selvtillit og tro på egne evner og drømmer om å fortsette å gjøre en «impact» på større skala, sier hun. Uten at hun helt kan forklare det, er 28-åringen ganske sikker på at hun hadde vært psykolog i dag hvis hun ikke hadde endt opp innen tech.

– Det aller beste i livet mitt er menneskene, familien min, vennene mine og alle de nye bekjentskapene jeg får hver uke. Jeg er så takknemlig for alle menneskene som vil ha meg i livet sitt, sier Isabelle Ringnes.