Havarikommisjonen: Brønnbåt manglet utstyr under dødsulykke

Det kommer fram i Havarikommisjonens rapport om en ulykke der en person mistet livet da han falt over bord fra brønnbåten Øysund sør for Haugesund i november i fjor.

Ulykken skjedde da lettmatrosen på båten gikk akterut for å hjelpe en lærling. Lettmatrosen falt mest sannsynlig over bord da han ble truffet av en bølge. Etterpå ble han hentet opp i brønnbåtens MOB-båt (mann over bord-båt), men døde på sykehuset neste dag.

Havarikommisjonen mener utformingen av brønnbåten ikke var god nok.

Oppfyller ikke krav

Konklusjonen fra Havarikommisjonen er:

Mannskapet var ikke godt nok trent i å håndtere MOB-situasjoner

Rederiet og skipsledelsen hadde ikke etablert dokumenterte retningslinjer eller rutiner for ferdsel på dekk, bruk av kommunikasjonsmidler eller personlig sikkerhetsutstyr ved opphold eller arbeid på dekk.

Prosedyren for MOB-øvelse var mangelfull sammenlignet med rederiets aksjonsliste ved mann over bord. Øvelsene om bord ble heller ikke utført i henhold til prosedyren.

MOB-båten hadde ingen redskaper om bord som kunne hjelpe til med å få den forulykkede opp i båten.

Adkomst til maskinrommet fra innredningen via stormbroen og

maskinromsnødutgangen var uegnet og opplevdes som utrygg av mannskapet. Endringen av nødutgangen fra maskinrommet i etterkant av ulykken har bedret mannskapets mulighet til sikker adgang til maskinrommet.

Fartøyet oppfyller ikke kravene i lastelinjekonvensjonen om sikker adkomst til skipets ender. Stormbroen består delvis av en flyttbar gangvei, og er derfor ikke i samsvar med kravet om permanent gangvei.

To tilrådninger

I rapporten heter det at mannskapet ikke opplevde stormbroen på båten som trygg i dårlig vær. Brønnbåten hadde en utforming som er typisk for bransjen, heter det, med lavt fribord når båten er fullastet, noe som ofte betyr overvann på dekk i grov sjø.

Fribord er høyden av skipets side over vannet, målt fra skjæringslinjen mellom dekkets overflate og sidekledningens ytterflate midt på fartøyets lengde.

Havarikommisjonen kommer med to tilrådninger til rederiet: Å gjennomføre en dokumentert med påfølgende innføring av prosedyrer og retningslinjer for ferdsel om bord, og å gjennomføre øvelser, oppdatere utstyr og prosedyrer for mann over bord-situasjoner.

Har allerede utbedret

Roger Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans, rederiet som eier Øysund, sier han er enig i regelverket som havarikommisjonen påpeker.

– Det har blitt gjort et godt arbeid rundt denne situasjonen, og påpekningene de kommer med har vi allerede utbedret, sier Halsebekk.

Han forklarer at båten ble bygget på sommeren 2014 i henhold til gjeldende regelverk, men at det kom nye regler senere samme år.

– Dette var ikke mangler som bare vårt rederi hadde, men gjelder alle båter i bransjen med slik fribord, sier Halsebekk.