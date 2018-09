Har du teknologi som kan være med på å redde kloden?

Teknisk Ukeblad er på jakt etter verdige kandidater til prisen Norwegian Tech Award.

Prisen deles ut 28. november i Oslo, og Teknisk Ukeblads lesere og en fagjury skal avgjøre hvem som fortjener prisen.

Vi ønsker flere gode forslag på verdige kandidater.

Det hjelper ikke med bare gode idéer. Du må ha lykkes — enten med et teknisk gjennombrudd eller, eller kommersielt.

Dette er kriteriene:

Kandidatene skal representere en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

Forslag sendes på epost til techawards@tu.no. Frist: 1. oktober 2018. Legg ved en kort og beskrivelse og begrunnelse.

Seks kandidater plukkes ut til en finale.

De seks vil presentere sitt kandidatur for juryen og publikum på et stort arrangement på Grand Hotel i Oslo 28. november.

Juryen vil så trekke seg tilbake, bestemme hvem som vinner og dele ut prisen samme kveld.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TU Media, Jan M. Moberg, mener at vi i Norge må bli flinkere til å vise resten av samfunnet, og verden, hvor viktig teknologi er for å løse både samfunns- og miljøproblemer.

– Vi har store utfordringer innen klima, energi, helse, miljø og sikkerhet. For å opprettholde vår levestandard og ha gode sosiale ordninger, er det teknologi og teknologisk utvikling som er nøkkelen. Det synliggjør vi gjennom denne prisen, sier Moberg.

Han viser blant annet til fjorårets vinner: Thermo Fisher Scientific.

Selskapet er med på å løse kreftgåter, både innen riktig diagnostikk og behandling.

Moberg sier at det er et kvalitetsstempel bare å komme til finalen.

NORWEGIAN TECH AWARDS 2018

Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring.

Forslag på maks en A4-side sendes til techawards@tu.no og skal inneholde:

Navn/benevnelse

Kort beskrivelse

Begrunnelse

Frist: 1. oktober

Juryen ledes av Trond Markussen, NITO samt representanter fra flere fagmiljøer.

Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 28. november.