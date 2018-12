Halvferdig rakettbil til salgs - gir opp førsøket på ny landhastighetsrekord

Bloodhound SSC, som ved hjelp av en Eurofighter-motor og tre Nammo-rakettmotorer skulle oppnå en hastighet på over tusen miles i timen, er offisielt lagt ned.

Prosjektet har de siste par månedene forsøkt å finne investorer eller sponsorer som var villige til å stille med nok kapital til at de kunne drive videre og gjennomføre de første rekordforsøkene neste år, men måtte tidligere denne måneden gi opp.

Nå skal utstyr leveres tilbake til leverandører eller selges for å dekke inn så mye som mulig av gjelda. Også selve kjøretøyet er til salgs for rundt 250.000 pund (2,7 millioner kroner).

– Hovedstrukturen er så og si ferdig. Men det trengs noen millioner til for å oppnå toppfart. Men jeg vet om noen ingeniører som kan hjelpe til, sier sjåfør Andy Green til BBC.

Nucleus-motorer

Bloodhound Programme Ltd ble i oktober satt under administrasjon. Da ble det sagt at prosjektet trengte 25 millioner pund, cirka 270 millioner kroner, for å fullføres. Det gikk altså ikke.

Norske Nammo har vært med på prosjektet siden 2013. Det var aldri aktuelt for dem å gå inn med driftsmidler. Deres sponsorrolle har vært å stille med motorteknologi, nærmere bestemt hybridrakettmotoren de har utviklet siden 2010. Den sitter i Nammo Nucelus som ble skutt opp første gang 27. september i år.

Den nesten ferdige Bloodhound SSC da den ble stilt ut for første gang. Bilde: Bloodhound

Etter planen skulle en klynge med tre slike motorer bidra med cirka 100 kN i 20 sekunder og slik gi det siste skyvet for at den 7,5 tonn tunge Bloodhound skulle klare å passere 1.000 miles i timen (1.609 kilometer i timen). På de første testene har Bloodhound kjørt med en Rolls-Royce EJ200 - jetmotoren som også sitter i Eurofighter Typhoon.

Ingeniørkunst

Da Teknisk Ukeblad første gang omtalte Bloodhound i 2012, var planen å gjennomføre rekordforsøkene allerede i 2013 og 2014. Siden har det vært en rekke forsinkelser.

Bloodhound SSC på den første høyhastighetstestingen med etterbrenner på EJ200-motoren. Foto: Tom McCarthy

Prosjektet har i bunnen handlet om å pushe teknologiske grenser og å vekke lidenskapen for ingeniørkunst blant unge briter.

Målet var å sette rekorder i to omganger: Først skulle Andy Green forsøke å slå sin egen landhastighetsrekord som han satte 15. oktober 1997 i Thrust SSC. Den var utstyrt med to jetmotorer, oppnådde en hastighet på 763 miles i timen (1.228 kilometer i timen) og ble det første og hittil eneste kjøretøyet til å kjøre raskere enn lydens hastighet. Deretter var målet altså å bryte 1.000 mph-grensa.

Begge rekordforsøkene skulle skje i den tørrlagte sjøbunnen Hakskeen Pan i Northern Cape-provinsen i Sør-Afrika, som allerede er blitt forberedt for formålet.