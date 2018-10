Norskstøttet forsøk på hastighetsrekord på bakken har bråstoppet på grunn av tom konto

Torsdag 27. september ble Nammo Nucleus skutt opp fra Andøya Space Center og ble Norges første romrakett.

Hybridrakettmotoren skal være med på mer moro framover, og har også en sentral rolle i Bloodhound SSC, som har som mål å knuse den eksisterende landhastighetsrekorden og kjøre raskere enn 1.000 miles i timen (1.609 kilometer i timen).

Men det har vært en humpete ferd for det britiske prosjektet som har måttet utsette og stille i bero arbeidet flere ganger på grunn av økonomiske problemer. Nå er det kniven på strupen:

Selskapet bak prosjektet, Bloodhound Programme Ltd, har gått tom for penger og er satt under administrasjon, meldte de mandag. Prosjektet trenger 25 millioner pund, cirka 270 millioner kroner, for å fullføres. De har noen uker på seg til å reise den nødvendige kapitalen.

Nucleus-raketten ble skutt opp 27. september og nådde en høyde på 107,4 km. Foto: Nammo

Mindre dyrt enn mye annet

– Selv om 25 millioner pund ikke er noen ubetydelig sum, er dette likevel bare en brøkdel av kostnadene ved for eksempel å fullføre sist i en Formel 1-sesong eller å drive et America's Cup-lag. Dette er en mulighet for den rette investoren til å etterlate en varig arv, uttaler Andrew Sheridan i FRP Advisory i pressemeldinga.

Rent teknisk skal prosjektet være nær mål. Ifølge sjefingeniør Mark Chapman er de i ferd med å bevege seg ut av FoU-fasen og inn i den operasjonelle fasen av prosjektet.

Da kan de være klare til rekordforsøk om kun ti måneder dersom økonomien kommer på plass.

Teknisk Ukeblad får opplyst at det ikke er aktuelt for Nammo å bidra med driftsmidler. Det norske selskapets sponsorrolle er å bidra med motorteknologi. På tilsvarende måte har Rolls-Royce og det britiske forsvarsdepartementet bidratt med jetmotorprototyper til bilen. Dette er EJ200 som i utgangspunktet er laget for Eurofighter Typhoon.

FoU med Bloodhound som plattform

Mange år med pengenød

Da Teknisk Ukeblad første gang omtalte Bloodhound-prosjektet i 2012, var planen å gjennomføre rekordforsøkene allerede i 2013 og 2014. Så sent som våren 2015 var intensjonen å prøve å sette rekord samme høst. Etter en lengre pause var det igjen fart på sakene utover i 2016 og 2017. I oktober i fjor ble den største milepælen så langt passert, da Bloodhound ble kjørt i opp til 210 miles i timen i den første kjøretestinga på Cornwall Airport Newquay. Dette ble gjennomført med etterbrenner på EJ200-motoren, men uten rakettmotorer som skal kobles på senere.

For ett år siden var planen at de første høyhastighetstestene skulle foregå i år. Dersom de nå finner en investor eller flere som er villige til å bla opp, vil det bli gjort forsøk på å nå en hastighet på 5-600 miles i timen i 2019.

Deretter gjenstår selve rekordforsøkene: Først skal sjåføren Andy Green forsøke å slå sin egen landhastighetsrekord. Den satte han 15. oktober 1997 i Thrust SSC. Den var utstyrt med to jetmotorer, oppnådde en hastighet på 763 miles i timen (1.228 kilometer i timen) og ble det første og hittil eneste kjøretøyet til å kjøre raskere enn lydens hastighet.

Det endelige målet er altså å kjøre raskere enn tusen miles i timen. Begge rekordforsøkene skal skje i den tørrlagte sjøbunnen Hakskeen Pan i Northern Cape-provinsen i Sør-Afrika. Mens jetmotoren sørger for 89 kN med etterbrenner, trengs det skyvekraften fra tre Nucleus-motorer, cirka 100 kN, for å klare å få den 7,5 tonn tunge fartkosten opp til denne hastigheten.