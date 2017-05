Google mot Uber: Oppvarming til årets rettssak om selvkjørende biler

Utviklingen av autonome kjøretøy risikerer å stoppe opp mens justisdepartementet i USA gransker hvorvidt en ingeniør hos Uber har stjålet lidar-teknologi fra Google.

Ubers juridiske slagsmål med den Google-eide oppstartsbedriften Waymo blir styggere og i stadig større grad hengt ut som offentlig skittentøyvask.

I mellomtiden risikerer vi andre – uansett om vi heier på Google, Uber eller er totalt likeglade om saken – å måtte vente lengre på de selvkjørende bilene enn de teknologiske prestasjonene ellers kunne muliggjort.

Tas til retten

Det virker klart etter at den amerikanske dommeren William Alsup torsdag 11. mai kunngjorde tre beslutninger, som uansett kan betegnes som et nederlag for den amerikanske kjøretjenesten og it-selskapet Uber.

Waymo saksøkte i februar Uber med anklager om at de hadde stjålet teknologiske forretningshemmeligheter om firmaets lansering av selvkjørende biler. Uber har prøvd å legge lokk på saken, blant annet gjennom en voldgift; en avtale om at de to stridende partene gir avkall på å bringe tvisten inn for domstolen, men i stedet lar en sakkyndig såkalt oppmann avgjøre uenighetene og en eventuell økonomisk bot. Svaret fra distriktsdommeren ble nei. Saken er så alvorlig at den ikke kan avklares ved voldgift.

Dermed er det lagt opp til at Waymo og Uber sannsynligvis må møte hverandre i retten i oktober, for en offentlig gjennomgang av stridighetene.

Et enda mer alvorlig element av distriktsdommerens gjennomgang er at USAs justitsdepartement også har gått inn i saken på grunnlag av «en undersøkelse omkring mulig tyveri av forretningshemmeligheter».

Dommeren har også avsagt dom om en midlertidig rettskjennelse. Den kan minimere omfanget av det utviklingsarbeidet i forbindelse med selvkjørende biler som Uber får lov til å foreta mens rettssaken med Waymo foregår. Men omfanget av rettskjennelsen – og dermed en mulig innskrenkning i Ubers arbeid – er ennå ikke offentliggjort.

Ny rapport om autonome biler: Ford best, Tesla på 12. plass

Sensorer spiller en avgørende rolle

Hvilken forretningshemmelighet er det som har fått Waymo til å gå i harnisk? Sinnet bunner i én teknologi: lidar.

En lidar – Light Detection and Ranging – er kort fortalt en sensor-teknologi utviklet for avstandsmålinger. Den virker ved at det sendes ut laser-pulser med høy frekvens, samtidig med at de enkelte pulsene – vanligvis ved hjelp av et speil – sendes ut i ulike retninger. Den tiden det tar de enkelte pulsene å treffe et objekt og bli reflektert til laseren, brukes for å beregne avstanden.

For selvkjørende biler fungerer lidarer altså som bilenes øyne, og sørger for at de kan sanse omgivelsene og velge en handling. Tesla og AutoX sverger utelukkende til radar og kameraer, men forøvrig er bruken av lidarer en integrert og avgjørende del av de andre bilprodusentenes forsøk på å produsere autonome kjøretøy.

«Hundrevis av Waymo-ingeniører har brukt tusentalls timer, og bedriften vår har investert millioner av dollar på å konstruere et ytterst spesialisert og unikt lidar-system. Waymos ingeniører har oppnådd å redusere prisen på lidarer betraktelig, og i tillegg har vi forbedret både kvaliteten og påliteligheten. Konfigureringen og spesifikasjonene til våre lidar-sensorer er unike for Waymo. Å stjele denne teknologien er det samme som å stjele de hemmelige oppskriftene til et bryggeri eller en brusprodusent,» erklærer Waymo i et innlegg på Medium, hvor de redegjør for teknologi-slagsmålet sett fra deres ståsted.

Markedslederen tar 67.000 kroner for sin billigste: Denne utfordreren vil koste under 400 kroner

Anklager om tyveri

Tvisten begynte å tilspisse seg i 2016, da Uber kjøpte opp den seks måneder gamle oppstartsbedriften Otto. Dette selskapet hadde spesialisert seg på å utstyre lastebiler med sensorer og annen program- og maskinvare, slik at de kan kjøre uten en sjåfør bak rattet.

Den tidligere Waymo-ingeniøren Anthony Levandowski står bak Otto. De gode lidar-sensorene deres er omtalt i mediene som den egentlige årsaken til Ubers oppkjøp.

Men i begynnelsen av dette året mottar Waymo en videresendt e-post fra en av sine leverandører, som setter sammen noen av delene til Waymos lidar-system. I den videresendte e-posten er det vedlagt en tegning av en lidar som leverandøren blir bedt om å bygge. Oppdragsgiveren er Uber, og leverandøren synes at Ubers lidar minner mistenkelig mye om Waymos.

Denne mistanken deler Waymo, og selskapet setter i gang en etterforskning. Den viser, ifølge Waymo, at seks uker før Anthony Levandowski sa opp jobben sin hos Waymo, lastet han ned 14.000 høyst fortrolige og opphavsrettslig beskyttede design-filer for ulike maskinvaresystemer utviklet av Waymo. Dette omfattet også designen til lidar-sensorene deres og selve kretskortplanen til lidaren.

Ifølge Waymo hadde Anthony Levandowski rett og slett installert spesiell programvare på sin tidligere bærbare pc fra Waymo for at få tilgang til Waymos design-servere og laste ned 9,7 gigabyte med filer med fortrolig materiale. Materialet ble deretter overført til en ekstern harddisk, og Levandowski formaterte deretter sin bærbare pc i håp om at handlingene hans ikke kunne spores.

Waymos første bil: Her er den nye selvkjørende «Google-bilen»

– Koordinert plan

Ifølge Waymo har også andre av bedriftens tidligere ansatte lastet ned fortrolig materiale, så som alle kretser rundt konstruksjonen av Waymos spesielle lidarer. Disse tidligere ansatte er også ansatt hos Uber eller Otto i dag.

«Vi tror at alle disse handlingene er en del av en koordinert plan om å stjele Waymos forretningshemmeligheter og intellektuelle eiendommer,» skriver Waymo på Medium.

Distriktsdommer William Alsup har tidligere betonet overfor Waymo at de ganske riktig har beviser for at Levandowski har lastet ned dokumenter som inneholder byggesteinene til bedriftens spesielle lidar-sensor. Men det finnes ingen beviser for at Levandowski har overdratt dokumentene til Uber.

I forbindelse med det siste rettsmøtet med en foreløpig kulminasjon 11. mai, er det derfor verd å få med seg at William Alsup bemerket at selv om de håndfaste bevisene for intellektuelt tyveri mangler, er avgjørelsen av saken egentlig ute av hans makt hvis en jury blir blandet inn. Og juryens avgjørelse kan raskt bli preget av følelser og beviser uten betydning.

Nekter for tyveri

Uber har ikke avvist at Levandowski har stjålet dokumenter fra Waymo, men sier at slike dokumenter aldri på noen måte har funnet veien inn til Uber eller til deres design.

«Vi er fortsatt sikre på saken vår, og vi ønsker velkommen enhver mulighet til å snakke om vår egenutviklede teknologi i ethvert forum,» har en talsmann fra Uber erklært i en e-post til nettstedet Quartz.

Anthony Levandowski er ikke selv anklaget i saken, siden den primært handler om Googles Waymo kontra Uber. Han er riktig nok blandet inn i to voldgiftssaker med Waymo, men den store kampen står likevel mellom de to it-gigantene.

Det er neppe overraskende at distriktsdommer William Alsup gjerne ville ha snakket med den kontroversielle ingeniøren for å finne ut hvordan ting egentlig forholder seg i saken.

Men Anthony Levandowski har påberopt seg sin grunnlovfestede rett til ikke å inkriminere seg selv, og har dermed forholdt seg taus og nektet å svare på noen spørsmål om de nedlastede dokumentene, jobben hans hos Otto og deretter hos Uber.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.