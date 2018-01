Gigantbyen har byttet ut alle dieselbussene med elbusser

Den kinesiske byen Shenzhen melder at de er den første byen i verden som har elektrifisert hele sin bussflåte.

Og dette er ikke noen småby.

Shenzhen er verdens 12. største by, med 11,9 millioner innbyggere. Byen, som ligger like nord for Hong Kong, er sentrum for Kinas høyteknologiindustri.

Totalt består flåten av busser som brukes i offentlig kollektivtrafikk av 16.359 elektriske busser.

Det er den største elektriske flåten noe sted i verden. I tillegg kommer 12.518 elektriske drosjer, som utgjør 62,5 prosent av byens drosjeflåte, ifølge Shenzhen Daily.

Uten sidestykke

To slike BYD elektriske busser ble i 2014 satt i ordinær rutetrafikk i København. Bilde: Movia

For å sette antallet busser i perspektiv: Det var til sammenligning registrert totalt 16.258 busser i Norge i 2016. Ruter har en flåte på 1100 busser i Oslo og Akershus.

Europas største flåte av elektriske busser driftes av det offentlige selskapet Transport for London. Per 30. september 2017 hadde de 73 slike busser i drift. Altså har Shenzhen 224 ganger flere elektriske busser, selv om byen bare har 1,37 ganger flere innbyggere.

Bussflåtene i de fem største byene i Nord-Amerika er til sammen mindre enn den elektriske bussflåten i Shenzhen.

Resten av drosjeflåten i Shenzhen skal for øvrig elektrifiseres senest i 2020, men lederen for byens byrå for offentlig transport sier ifølge Shenzhen Daily at dette kan skje før dette.

Stor reduksjon i energiforbruk

Det er bygget 510 ladestasjoner for bussene, og det er til sammen 8000 ladeuttak. En buss kan lades helt opp på to timer, og i praksis kan hvert ladeuttak betjene ti busser daglig. Dermed er det i teorien kapasitet til å betjene 80.000 elektriske busser i den eksisterende infrastrukturen.

Elektrifiseringen reduserer forurensingen i byen. Ikke bare luftforurensingen, men også støyforurensingen.

Bussene bruker ifølge Shenzhen Daily 72,9 prosent mindre energi enn dieselbusser.

BYD ebus er satt i en rekke testprosjekter rundt om i verden. Dette bildet er fra Romania. Bilde: BYD

På ett år spares derfor en energimengde tilsvarende 366.000 tonn kull. Dette gir en reduksjon i drivstofforbruk på 345.000 tonn diesel, og reduserer CO2-utslippet med 1,35 millioner tonn.

Drosjene reduserer på sin side drivstofforbruket med 116.000 tonn.

Kina satser på elektrifisering

Byen har betalt 3,3 millioner yuan (4,1 mill. kr.) i subsidier til innkjøp av busser og etablering av ladeinfrastruktur.

Kinesiske myndigheter har i tillegg gjort andre subsidier tilgjengelig, slik at prisen for innkjøp av elektriske busser er omtrent lik prisen for innkjøp av busser med forbrenningsmotor, skriver Bloomberg.

Høy luftforurensing i de store byene og ønske om å redusere landets avhengighet av importert olje ligger til grunn. Dette fører ifølge Bloomberg til at mange byer er i ferd med å bygge opp kollektivtilbudet sitt fra bunnen av.

Myndighetene støtter også opp om investering i batteriteknologi, og for Shenzhens del er det en fordel at verden tredje største produsent av litiumionbatterier, BYD, ligger i byen. BYD produserer også elbiler og elbusser.

BYD er verdens største produsent av elektriske busser, og selger også busser utenfor Kina. For eksempel leverer BYD en av de elektriske busstypene som brukes i Oslo. De har fabrikk i Ungarn, og er i ferd med å bygge en ny i Frankrike.

BYDs europeiske markedssjef, Penny Peng. Bilde: Odd Richard Valmot

BYDs europeiske markedssjef, Penny Peng, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de også skal etablere en divisjon for forskning og utvikling i Europa.

Elektrifisering av busser er stort sett i startgropen i Europa. Shenzhen har et forsprang, siden de satte de første batteribussene i drift allerede i 2009.