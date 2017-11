Holdt lovnaden om elbusser i Oslo med 11 timer

De første fem elbussene er på plass i Oslo og en til kommer snart. Nå skal tre operatører, Norgesbuss, Unibuss og Nobina teste ut tre ulike konsepter over en toårs prøveperiode på tre ulike ruter.

– Det er ikke første gangen vi kjører elbuss i Oslo. Vi har faktisk hatt hydrogenbusser i drift i seks år, men nå skal vi teste ut konsepter for batteridrift, sa Rutersjef Bernt Reitan Jenssen under lanseringen på Rådhusplassen i dag.

Han er stolt av at de sammen med operatørene har kommet i mål etter at de laserte prosjektet 11. januar i år.

Da ønsket de at dette skulle skje innen utgangen av november, og det klarte de med en margin på elleve og en halv time.

– Jeg tror folk kommer til å like de nye bussene godt. De støyer veldig mye mindre og er svært behagelig å sitte på med, men de må bevise at de er like pålitelige som dieselbusser. Det er ikke drivstoffet folk tenker mest på når de skal rekke barnehagen, sier Reitan Jenssen.

Leddbuss

Det er tre ulike varianter av elbusser som nå skal inn i Oslotrafikken i løpet av desember. Den største er en kinesisk buss fra kinesiske BYD som skal opereres av Nobina på rute 31 ut til Fornebo. Det er en 18 meter lang leddbuss og den første kinesiske leddbussen i Europa. Attpåtil med serienummer 0001, så her snakker vi om testkjøring.

Bussen har et batteri på brutto 307 kWh som de vil ta ut inntil 270 kWh fra.

Ladingen skal stort sett foregå om natten med 80 kW, men Nobina tror de må innom ladestasjonen for å fylle på strøm i løpet av dagen. Bussen vil ha en rekkevidde på rundt 20 mil per lading.

Det grønnes: I grønn belysning markerte fra venstre Atle Rønning i Norgesbuss, Ruters Bernt Reitan Jenssen, byrådssekretær Einar Wilhelsmsen, Jan Volsdal i Nobina og Øystein Svendsen i Unibuss starten på elektrifiseringen av busstilbudet i Oslo. Bilde: ORV

Norgesbuss skal operere to busser med den vanlige standardlengden 12 meter fra polske Solaris. Begge disse vil få et ganske stort batteri på 125 kWh og skal kjøre på linje 60 fra Tonsenhagen til Vika.

Selv om batteriet er stort er det ikke nok energi til å drive bussen gjennom skiftet. Derfor vil bussene få påfyll hver gang de kommer til endestasjonen på Tonsenhagen. Der vil den lade fra pantograf med en effekt på 400 kW.

Litt mindre batteri

Unibuss skal trafikkere linje 74 som er en 15 kilometer lang strekning fra Mortensrud til Vika. De har valgt en buss med et 75 kWh batteri og det betyr at de må etterfylle ofte.

Derfor skal det bygges pantografbaserte ladestasjoner i begge ender av ruta som hurtiglader bussene i fem til åtte minutter mens de står på endeholdeplassene. Det ser ut til at ladestasjonen kommer i nærheten av Klingenberg kino i Vika i Oslo, i tillegg til den som bygges på Mortensrud.

– Jeg skulle sett at hele denne linjen ble elektrifisert noe som ville kreve mellom 9 og 10 elbusser av den typen vi nå skal teste ut, sier adm. direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.

– Jeg er glad for at vi får testet tre så forskjellig konsepter over to år. Ikke minst at vi slipper å standardisere ladeinfrastruktur på et så tidlig tidspunkt. Dette feltet beveger seg svært hurtig og vi trenger tid før vi kan fastsette standarder. Både vi og operatørene trenger å bygge kompetanse og skaffe oss driftserfaring, sier Reitan Jenssen.

Han er heller ikke sikker på hvordan fremtiden ser ut for hvem som skal eie ladeinfrastrukturen. Det er ikke sikkert at den skal være offentlig eid slik mange har tenkt til nå. Det kan være at operatørene også skal drive den i fremtiden.

Inntrykk fra en kjøretur med en 18 meter lang leddbuss på batteridirft

– Vi er i gang med å bygge ladestasjoner i Drammen og vi skal bygge to i Oslo. Men det er bare småtterier i forhold til behovene fremover. Det er bestilt elbusser i flere norske byer og mange har startet prosjekter. Ikke minst vil det bli spennende å se hvordan det går på Romerike til sommeren hvor det skal anskaffes rundt 400 busser. Det vil nok bli en god del elektriske busser blant disse, sier leder for forretningsutvikling i Siemens Mobility, Christian Jahr.