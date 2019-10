Gigantavtale om F-35: Norske fly vil koste mindre enn beregnet

Mens de tre F-35A-flyene som landet på Ørland for halvannen måned siden kostet 90,2 millioner dollar per stykk, vil de neste tre flyene til våren ha en enhetspris på 81,6 millioner dollar.

Det er klart etter at det F-35s flernasjonale programkontor (JPO) nå er ferdige med forhandlingene med produsenten Lockheed Martin om en kontrakt på hele 478 slike kampfly, hvorav 18 av dem er norske.

Det har lenge vært et uttalt mål om å få prisen ned i 80 millioner dollar til 2020. Nå blir gjennomsnittsprisen for produksjonsserie 12-14 halvannen million dollar høyere for Norge de kommende tre årene. Det er i hovedsak knyttet til bremseskjerm og særnorsk programvare.

Enhetsprisen for F-35 ligger ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under tidligere prognoser.

Fra 114 til 81,6 milloner

– Kostnadsreduserende tiltak, gode forhandlinger og samarbeid i partnerskap viser nå resultater. Det er veldig positivt og styrker vår tillit til anskaffelsen, sier Bakke-Jensen i en pressemelding.

Totalt er kontraktverdien på de 478 flyene fra LM og motorene fra Pratt&Whitney på hele 34 milliarder dollar.

Den såkalte enhetsprisen, som beskriver fly og motor uten tilleggsutrustning, lå på 114 millioner dollar for de to første flyene Norge mottok høsten 2015. De seks flyene som Norge mottok i 2018, kostet 96,6 millioner dollar, og ble ifølge Forsvarsdepartementet realisert om lag halvannen million dollar lavere enn planlagt.

Enhetsprisen kontraktsfestes mellom Lockheed Martin og det flernasjonale partnerskapet, og er lik for alle kjøpere.

Straks operative

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av november.

F-35A kampfly landet for første gang på Luftforsvarets base Rygge, 17 september 2019. Men den gang var de bare nedom for å fylle drivstoff - de opererte fra Ørland. Foto: Theodor Obrestad Schei / Forsvaret

De er med andre ord i innspurten av dette arbeidet. Mandag kveld kom et antall F-35 til Rygge. Evnen til å kunne utplasseres («deployere») til forskjellige baser, er et av mange IOC-krav, og dette er første gang at de nye jagerflyene opererer fra en annen base enn Ørland.

– Vi flytter ikke bare kampflyene til Rygge, men deployerer en stor del av kampflysystemet dit. Det inkluderer blant annet teknikere og annet viktig personell, samt utstyret vi trenger for å trene og øve operasjoner derfra, opplyser detasjementsjef Ståle «Steel» Nymoen, sjef for 332 skvadron.

Flyging over hele Sør-Norge

Det vil være flyging fra Rygge og over hele Sør-Norge fra klokka 08 til midnatt fram til og med onsdag 6. november, inkludert i helga.

Når Luftforsvaret begynner å ta F-35 i operativ bruk, der de er klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner, vil Norge være den åttende nasjonen eller våpengrenen som erklærer IOC.

Foran oss i løypa ligger US Air Force, Italia og Japan med F-35A, US Marine Corps og Storbritannia med F-35B, US Navy med F-35C og Israel med F-35I.

Allerede i mars 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.