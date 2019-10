Se norske F-35 trene på å avlede varmesøkende missiler

Det er kun snakk om uker før Luftforsvaret har planlagt å erklære tidlig operativ evne (IOC) med sine nye F-35A-jagerfly.

Det vil si at de er klare for å settes inn på skarpe oppdrag. Da er det ikke bare egne våpen som må være på plass, men også motmidler mot fiendens.

Varmebluss

Tidligere denne uka, sluttførte TTT-skvadronen (taktikk, test og trening) ved 132 luftving motmiddeltesting i samarbeid med Forsvarets elektroniske krigføringssenter (FEKS), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Baseforsvar, og har sluppet noen videoklipp og bilder i den forbindelse.

Motmidlene som ble testet, var varmebluss, også kalt «flares». Varmekilden skytes ut fra flymaskinen, for å avlede et varmesøkende missil.

Forsvaret skriver at testingen hadde flere mål: Blant annet å gjøre teknisk og operativt personell kjent med de ulike typene motmidler F-35 kan utstyres med, samt å kartlegge effekten av de ulike motmidlene.

– Testingen gikk veldig bra denne uka. Takket være FFI hadde vi tilgang på metode, utstyr og analyser, som har gitt oss gode resultater, uttaler Morten Hanche, delprosjektleder for operativ test og evaluering (OT&E) av F-35.

De åttende med IOC

F-35A slipper «flares» over Ørland flystasjon. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av november.

Luftforsvaret har vært forsiktige med å gå ut med en fastspikret dato, noe som blant annet skyldes at IOC er en svært omfattende prosess som omfatter flere enn bare deres egen organisasjon. Eksempelvis Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo), Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i tillegg til de internasjonale aktørene som det flernasjonale programkontoret JPO, Lockheed Martin og motorprodusenten Pratt & Whitney.

Når Luftforsvaret begynner å ta F-35 i operativ bruk, der de er klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner, vil Norge være den åttende nasjonen eller våpengrenen som erklærer IOC. Foran oss i løypa ligger US Air Force, Italia og Japan med F-35A, US Marine Corps og Storbritannia med F-35B, US Navy med F-35C og Israel med F-35I.

Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.