Full pott for BMW iX og Mercedes-Benz EQS: Se millionbilene smelle i veggen

Euro NCAP har krasjtestet millionbilene BMW iX og Mercedes-Benz EQS.

Begge oppnår toppresultater med fem av fem mulige stjerner. Se video av krasjtesten på iX øverst i saken og av EQS under artikkelteksten.

IX får gode skussmål både når det gjelder beskyttelse av voksne og unge passasjerer. Sikkerhetssystemene klarte også å unngå kollisjon med myke trafikanter i de fleste av testene. Førerassistentsystemene medvirker også til en sikrere bil, mener Euro NCAP.

Mye av det samme gjelder for EQS. Resultatene er gjennomgående gode, men testerne bemerker at bekkenet på myke trafikanter i visse tester var utsatt for skaderisiko.

Euro NCAPs analyser tilsier at iX vil være en aggressiv deltaker i en frontkollisjon, mens EQS vil være snillere.

Millionbiler

BMW iX og Mercedes-Benz EQS er begge relativt kostbare biler. SUV-en IX xDrive 50, som vi nå har til test, begynner på litt under 900.000 kroner, men passerer fort millionen når man tar en titt på lista over mulig ekstrautstyr.

Firehjulstrekkvarianten av sedanen EQS begynner på litt under 1,2 millioner kroner, men også her kan lista over ekstrautstyr bli lang.

Utenom prisen har bilene til felles at de har lang WLTP-rekkevidde (630 kilometer på iX xDrive 50 og 675 kilometer for EQS med firehjulstrekk) takket være godt over 100 kWh batterier. De har begge også opptil 200 kW hurtigladeeffekt.

Begge bilene har også lang ventetid: Bestiller du de nevnte modellene nå, må du i alle fall vente til andre halvdel av neste år eller 2023, fortalte importørene oss tidligere i høst.

Man trenger imidlertid ikke bla opp én million for å få en elbil med fem stjerner i kollisjonstesten. Tidligere i år har både Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Nio ES8, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq IV, Volkswagen ID.4 og Polestar 2 fått full pott. Det samme fikk Volkswagen ID.3 i fjor, med de samme kriteriene.

Fire stjerner til Fiat og MG

Euro NCAP publiserte også tester av Fiat 500e og MG Marvel R. Begge får fire av fem stjerner. Det bemerkes blant annet at Fiat 500es nødbremsesystem reagerte bra på myke trafikanter, men marginalt på andre biler. Det motsatte var tilfelle for MG Marvel R: Her reagerte bilen marginalt på myke trafikanter, men adekvat på andre biler.

De gode resultatene står i sterk motsetning til testene av Renault Zoe og Dacia Spring, som også ble testet samtidig. Renault Zoe fikk null stjerner, mens Dacia Spring fikk én fattig stjerne.

Her kan du se Mercedes-Benz EQS smelle i veggen: