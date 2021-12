Renault Zoe stryker krasjtest

Euro NCAP har publisert flere krasjtester av biler, og mest oppsiktsvekkende er testresultatene til Renault Zoe.

Bilen får null stjerner av fem mulige.

De mener nye Zoe, som fikk en facelift i 2020, har dårlig beskyttelse mot krasj totalt sett. I tillegg konkluderer de med at bilen beskytter myke trafikanter dårlig og mangler sentral teknologi for å unngå kollisjoner. Det diskvalifiserer Zoe fra å få noen stjerner i det hele tatt, skriver testbyrået i en pressemelding.

De har testet Zoe etter faceliften som kom i 2020. Euro NCAP skriver at oppdateringen i fjor forbedret batterikapasiteten, men at den ikke forbedret sikkerheten.

– Derimot byttet man ut de setemonterte sidekollisjonsputene som beskyttet hode og brystkasse med en mindre effektiv modell som kun beskyttet brystkassa, skriver selskapet.

Èn stjerne til Dacia Spring

Kommende Dacia Spring, som produseres av samme selskap, kommer ikke så veldig mye bedre ut. Den får én stjerne.

Euro NCAP skriver at resultatene fra kollisjonstestene med Dacia Spring rett og slett er problematiske. De mener det er høy risiko for livstruende skader med førerens bryst og bakre passasjerers hode ved frontkollisjoner. Euro NCAP mener også at Dacia Spring har marginal brystbeskyttelse ved sidekollisjon.

– Sikkerheten har blitt ofret

Michiel Van Ratingen, generalsekretær i Euro NCAP, sier at Renault en gang var synonymt med sikkerhet. Han mener sikkerheten har blitt ofret i Renault overgang til elektriske biler.

– Ikke bare mangler disse bilene sentrale sikkerhetssystemer som standard, men beskyttelsen for menneskene i bilen er verre enn vi har sett i noen bil på mange år, sier han.

Han mener det er kynisk å tilby kundene en billig, miljøvennlig bil dersom det går på bekostning av høyere risiko for skader ved kollisjon.