Dette er Europas mest populære elbil

2020 ble et nytt elektrisk rekordår i den vesteuropeiske elbilstatistikken. Og vinneren med flest registrerte eksemplarer ble Renault Zoe.

Dette ifølge bilmarkedsanalytiker Matthias Schmidt. Ifølge rangeringen ble det solgt 97.158 Zoe i de 22 landene, bestående av EU-landene før 2004, og EØS-medlemsstatene.

Den nest mest registrerte ble Tesla Model 3, med nær 87.000 eksemplarer. På tredje plass kommer Volkswagen ID.3. Den var ikke i salg i hele fjor, så det er et stykke ned i antall solgte biler.

Plass Antall registrerte Andel av elbilmarkedet 1. Renault Zoe 97.158 13,3 % 2. Tesla Model 3 86.910 11,9 % 3. Volkswagen ID.3 55.003 7,6 %

Kilde: Schmidt Automotive Research

Rangeringen er ikke veldig ulik i Norge, med unntak av at Renault Zoe havner langt ned i registreringsstatistikken. Den franske bilen ble den 18. mest registrerte personbilen i Norge totalt sett i fjor, med 2346 registrerte.

Her i landet var det Audi E-Tron som ledet, med 9227 eksemplarer, fulgt av Tesla Model 3 med 7770 eksemplarer og Volkswagen ID.3 med 7754.

Zoe kunne leases gratis

Årsaken til at Zoe har gjort det så bra i andre markeder handler i stor grad om insentivordningene som ble utvidet i 2020. Dette har gjort at mange elbiler som i utgangspunktet har en relativt attraktiv pris kan kjøpes for en billig penge.

Den gamle utgaven av Zoe kunne sågar leases for null kroner i måneden en periode, hvor man kun betalte månedlig batterileie på 69 euro, tilsvarende rett over 700 kroner.

Frankrike har også innført rause ordninger for kjøp av elbil, som stimulerer til økt elbilsalg.

I desember ble den europeiske nybilandelen for ladbare biler hele 23 prosent. Elbilandelen var 14 prosent, ifølge EV Sales blog. Fire av de fem mest registrerte ladbare bilene var elbiler i desember. For 2020 som helhet var ni av de ti mest registrerte ladbare bilene elbiler.

Ifølge nettstedet ser registreringsstatistikken for ladbare biler i hele Europa i 2020 slik ut:

Plass Modell Antall registrerte 1. Renault Zoe 99.613 2. Tesla Model 3 87.642 3. VW ID.3 56.937 4. Hyundai Kona 48.537 5. Audi E-Tron 35.463 6. VW e-Golf 33.659 7. Nissan Leaf 31.791 8. Peugeot e-208 31.554 9. Kina e-Niro 30.690 10. Mercedes A250e 29.436

Tesla Model 3 er fortsatt populær, men det ble registrert færre eksemplarer i 2020 enn i 2019. Foto: Marius Valle

Tesla Model 3 gjorde det litt svakere i 2020 enn i 2019, med åtte prosent færre registrerte biler.

Det spekuleres i om årsaken er at mange venter på den kommende Model Y. Det er ventet at Teslas fabrikk i Tyskland vil gi produsenten et hopp på registreringsstatistikken i 2021. Den skal åpne til sommeren.

Volkswagen er størst på elbil i Europa

Det er åpenbart at Volkswagen har truffet en nerve, i og med at ID.3 ikke kom i salg før tidlig høst i fjor. At modellen likevel er den tredje mest registrerte i Europa sier noe om potensialet. Hadde den hatt et fullt år som de andre modellene, kan det tenkes at den hadde vært den mest registrerte.

Volkswagen ble Europas største leverandør av elbiler i 2020. Det ble registrert til sammen 111.882 ID.3, e-Golf og e-Up. Slår man sammen salget fra hele Volkswagen-gruppen, som inkluderer Audi E-Tron og Porsche Taycan, er det ingen konkurranse om førsteplassen.

Ifølge Schmidt Automotive Research ble markedet for ladbare biler i Vest-Europa jevnstort med det kinesiske markedet i 2020. Bare 35.000 biler skiller de to. 1,33 millioner ladbare personbiler kom på veiene i vårt marked i fjor.

Elbilmarkedet er likevel størst i Kina, da fire av fem ladbare biler der var elbiler, mens om lag halvparten var elbiler i Vest-Europa.