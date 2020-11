Tyskland støtter bilindustrien med tre milliarder euro

Elbilinsentivene i Tyskland videreføres til 2025, det innføres subsidier for innkjøp av renere tungbiler, og det skal bygges flere ladestasjoner.

Dette er resultatene etter et møte mellom forbundskansler Angela Merkel og ledere i bilindustrien tirsdag kveld, skriver Automobilwoche.

Det settes av tre milliarder euro, tilsvarende rundt 32 milliarder kroner, for å sikre at tiltakene skal gjennomføres. Dette skal bidra til en smidig overgang til elektrisk mobilitet i Europas største bilmarked.

En milliard euro settes av til kjøpsstøtte for ladbare biler, en milliard settes av til å hjelpe leverandørindustrien med teknologiinvesteringer, og en milliard settes av til et vrakpantprogram for eldre lastebiler.

I tillegg skal to milliarder euro fra eksisterende avsatte stimulusmidler brukes til å støtte endring av dagens produksjonslinjer i leverandørindustrien.

Skal få fart på infrastrukturen

Bilindustrien har etterspurt en større innsats på utbygging av ladeinfrastruktur i Tyskland, og har gitt uttrykk for at de frykter at elbilsalget vil dabbe av dersom ikke antallet ladestasjoner følger økningen i antall biler.

I dag er det rundt 33.000 offentlige ladepunkter i landet. Siden april har økningen vært 19 prosent eller mer enn 5300, skriver S&P Global. 10 prosent av disse er hurtigladere.

En Nissan Leaf under hurtiglading. Foto: Mathias Klingenberg

Forbundet av kraftprodusenter, BDEW, mener at utbyggingen går raskt nok, og at det er viktigere å gjøre det skikkelig i stedet for å gjøre det raskt.

BDEW mener at energisektoren har måttet ta den store finansielle byrden med utbygging, og at det ikke gir mening å bygge infrastruktur før behovet faktisk er der.

Bilprodusentforbundet VDA har på sin side sagt at det er behov for å bygge 2000 nye ladepunkter hver uke i snitt dette tiåret for å sikre at infrastrukturen holder følge med salget. Tyskland har som mål å ha 10 millioner elbiler på veiene innen 2030, og trenger derfor en million ladepunkter.

I dag er det 240.000 elbiler registrert i Tyskland, og 200.000 ladbare hybrider. BDEW mener at det trengs minst 550.000 elbiler på veiene for at dagens infrastruktur skal lønne seg.

Tre av fire bensinstasjoner skal ha 150 kW-ladere

Tirsdagens møte mellom bilindustri og myndighetene legger opp til at ladestasjoner skal bygges ved bensinstasjoner. Innen utgangen av 2022 skal en av fire bensinstasjoner ha et hurtigladetilbud. Innen 2026 skal tre av fire bensinstasjoner ha tilbudet. Ladere ved bensinstasjoner skal kunne levere en effekt på minst 150 kilowatt.

Myndighetene ønsker å subsidiere denne utbyggingen, og ønsker at industrien frivillig forplikter seg til å bygge ut. De forventer at bilindustrien bidrar til utbygging av 15.000 ladestasjoner innen utgangen 2021.

I en pressemelding fra regjeringen heter det at utbyggingen av infrastrukturen ikke skal reflektere dagens behov, men behovet en fremtidig elektrifisert transportsektor vil generere.

Midler som allerede er satt av til dette skal være tilstrekkelige til å bygge infrastruktur. Akkurat nå er ingen pålagt å bygge noe som helst, men dersom målene ikke er oppnådd innen utgangen av 2022 vil føderale myndigheter begynne å sette krav til utbygging.

Det gis i dag inntil 30.000 euro i støtte til innkjøp av hurtigladere med en effekt over 100 kilowatt i Tyskland, mens offentlige ladere med inntil 22 kilowatt støttes med inntil 3000 euro. Nettilkobling støttes med inntil 50.000 euro.

Kjøpsstøtte videreføres

Når det gjelder støtte til kjøp av elbiler, som i dag er inntil 9000 euro og skulle avsluttes ved utgangen av 2021, videreføres ordningen til utgangen av 2025. Det skal settes av en milliard euro til dette.

Ordningen har gitt en skarp vekst i elbilregistreringer i Tyskland siden den ble innført i juni. Den er todelt; 6000 euro gis i støtte fra myndighetene, og 3000 fra bilprodusentene. Det er bare biler som koster under 40.000 euro som får full støtte. Dyrere biler får mindre støtte, og biler over 60.000 euro får ingen støtte.

I oktober var 17,5 prosent av bilene som ble registrert i Tyskland ladbare. 8,4 prosent var elbiler og 9,1 prosent var ladbare hybrider. Samme måned i 2019 var andelen ladbare biler 4,1 prosent.

Alle er ikke fornøyde med at det også gis støtte til kjøp av ladbare hybrider, ettersom disse bilene ofte har høyere forbruk om de ikke lades. Slike biler får i dag inntil 6750 euro i støtte.

Ordningen skal justeres for ladbare hybrider. Fra 2022 vil det kun gis støtte dersom bilen har en elektrisk rekkevidde på minimum 60 kilometer, og fra 2025 minimum 80 kilometer.

Kritikk av lastebilstøtte

Vrakpantordningen for lastebiler skal sikre at eldre, forurensende lastebiler fjernes fra veiene i Tyskland, og erstattes av nye lastebiler med mindre utslipp. Dette kritiseres av det tyske miljødirektoratet Umwelt Bundesamts leder Dirk Messner, som ifølge Automobilwoche sier at det er miljøfiendtlig.