Frykter katastrofe: Australia har ikke fløyet NH90 på flere uker

Det er sjelden det kommer gode nyheter om helikoptertypen NH90 her til lands, og det samme er i stor grad tilfelle på andre siden av kloden.

Forsvaret i Australia har på nytt satt sine 47 NH90-helikoptre midlertidig på bakken.

Dette beskrives som et føre-var-tiltak for å sikre sikker drift av helikopterflåten, men NH90-flygere som australske medier har snakket med, antyder at problemene kan stikke ganske dypt.

Hovedgirboksen

Det var ABC News som før helga avslørte at helikoptrene, som i Australia går under navnet MRH90 Taipan, har stått på bakken i hele juni.

Helikoptrene brukes både av hæren og marinen, og det australske forsvaret peker på avvik i vedlikeholdsprosedyrene som årsak til flyforbudet.

Mandag fulgte news.com.au opp saken og henviser til flere anonyme MRH90-flygere som peker på at det er en svært alvorlig sak med risiko for katastrofale følger som er blitt avdekket.

Ifølge dem handler det om at hovedgirboksen (MGB) på enkelte helikoptre ikke har fått full overhaling av Airbus i Frankrike, som de etter boka skal, men at det i stedet er gjenbrukt komponenter fra andre MGB-er og at girkassa deretter er nullstilt.

Bakgrunnen for dette skal være en global girboksmangel. Å overhale én hovedgirboks tar minimum én måned etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått oppgitt. Poenget australierne trekker fram, er at de per nå mangler full kunnskap om hovedgirboksenes luftdyktighet.

Det er en grunn til at hovedgirboksen ofte kalles «helikopteret akilleshæl». Mens det finnes dobbelt og trippelt opp av andre kritiske komponenter og systemer, er det bare én hovedgirboks.

Og konsekvensene en svikt i denne komponenten kan ha, har vi dessverre to tragiske eksempler på her i Norge: Turøy-ulykken og Norne-ulykken.

Flyforbud også i 2019

Forsvaret i Australia uttaler at de samarbeider med Airbus Australia Pacific med å rette opp avvikene, uten at de kommer med noen dato for når flygingene kan gjenopptas annet enn at det er så snart som mulig. Det samme er budskapet fra Airbus.

Australias storøvelse Talisman Sabre starter i midten av juli, med deltakere fra USA, Canada, Japan, Sør-Korea, New Zealand og Storbritannia, og Taipan-helikoptrene kommer ifølge news.com.au neppe til å delta her.

Nasjonen har andre helikoptre som kan steppe inn, som Airbus Tiger, Boeing Chinook og Black Hawk og Seahawk fra Sikorsky.

MRH-90 Taipan (t.h) og et S-70B-2 Seahawk, som er i ferd med å motta drivstoff, om bord på amfibiekrigsskipet HMAS Adelaide. Foto: LSIS Peter Thompson

Australia satte Taipan-flåten på bakken i over en måned i juli og august 2019 også, etter at et helikopter måtte gjennomføre en føre-var-landing da det oppsto unormale vibrasjoner i halerotoren.

Samme høst satte tyske Bundeswehr deler av NH90-flåten på bakken for å gjøre modifikasjoner på halerotoren.

I oktober samme år satte Norge sine NH90 på bakken. Ikke på grunn av halerotoren, en slik inspeksjon var allerede gjennomført, men på grunn av at Luftforsvaret i en internrevisjon hadde avdekket svakheter i rutiner og prosedyrer.

Forsvaret var ikke spesielt meddelsomme om detaljene i denne saken, annet enn å peke på at det var visse ting som måtte rettes opp knyttet til kvalitetssikringsarbeid og vedlikeholdet av NH90, blant annet at driftshåndbøkene måtte oppdateres.

Norske leveranser i sommer

Etter ett års stopp i leveransene, ifølge produsenten NH Industries hovedsakelig av koronaårsaker, startet mottakskontrollen omsider på et «nytt» norsk NH90 i slutten av april. Dersom alt går etter planen, vil også de siste to helikoptrene av de 14 som ble bestilt for snart 20 år siden bli levert i løpet av sommeren.

Deretter gjenstår det å sende nedover igjen til Italia de seks første maskinene, som ble levert i en foreløpig versjon, for oppgradering til endelig versjon. Målet er at dette skal fullføres i løpet av 2022.

Luftforsvaret sikter seg inn på å oppnå første operative evne (IOC) med fregatthelikoptrene i 2022 og at de skal være fullt operative i begge roller i 2024. En forutsetning for dette er imidlertid at de får tilgang på de resterende helikoptrene og at reservedelsflyten åpner seg som planlagt.