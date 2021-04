For første gang på over et år har et nytt norsk NH90 fløyet

Etter ett års stopp i leveransene, ifølge produsenten hovedsakelig av koronaårsaker, er omsider et nytt norsk NH90 i ferd med å overtas.

Idag, onsdag 28. april, var helikopteret i lufta for første gang, opplyser produsenten NH Industries.

NNWN002 er det tolvte norske NH90-eksemplaret, og målet er å kunne sette det i drift før sommerferien, forutsatt at det ikke dukker opp for mange og store avvik.

Mottakskontroll

Forsvarsmateriells folk ankom Tessera-fabrikken ved Venezia i Italia tirsdag 20. april, og startet mottakskontrollen samme ettermiddag.

Fredag 23. april ble det gjennomført bakkekjøring av RTM322-01/9-motorene, og fem dager senere var det altså klart for den første flyturen, det som i slike prosesser går under navnet «acceptance flight».

Mottakskontrollen på dette helikopteret skulle opprinnelig ha startet i mars i fjor.

NHI skryter av det tette samarbeidet med Forsvarsmateriell. Det skal også bemerkes at det er nye takter fra produsenten å komme med løpende informasjon om hvordan det går med leveransene.

Det er fristende å anta at det kan ha sammenheng med regjeringens ferske beslutning om å se etter mulige helikoptre som kan leies inn for å supplere NH90.

Lover bedring

Dette var et svar til Stortinget som i fjor ba regjeringen om å vurdere hvorvidt det finnes andre helikoptre som kan fylle Forsvarets maritime helikopterkapasitet, det vil si øke flytid og redusere flytimekostnadene.

Svaret er ja, konkluderte regjeringen i forbindelse med at investeringsproposisjonen for Forsvaret for 2021 ble sendt til Stortinget før påske. Dette støtter seg på en ny vurdering som Forsvaret, med bidrag fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), har gjort.

Konseptet har hele tiden vært å fordele de 14 helikoptrene på fregattvåpenet og Kystvakten, men NH90 er ikke i stand til å levere flytimer nok til begge.

Reservedelsutfordringene, sammen med forskyvninger i leveransene, betyr lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt. Dette innebærer at Forsvarets evne til å produsere flytimer med NH90 i 2021 blir noe lavere enn planlagt, kom det fram i Forsvarsbudsjettet i fjor høst.

Tidligere i april responderte NHI. Både med å erkjenner at dette ikke har vært godt nok, men samtidig understreke at situasjonen er i ferd med å bedre seg:

– Etter flere måneder med forhandlinger har vi nylig inngått en ny kontrakt vedrørende ekstra reservedeler som vil bidra til ytterligere å øke tilgjengeligheten på Norges NH90-flåte, skrev produsenten som eies av Airbus, Leonardo og Fokker.

Snart er alle 14 levert – nesten

Dersom alt går etter planen, vil også de siste to helikoptrene bli levert i løpet av sommeren. Da gjenstår bare å sende nedover igjen de seks første maskinene, som ble levert i en foreløpig versjon, for oppgradering til endelig versjon. Det gjenstår å se om dette vil bli fullført i løpet av neste år.

Luftforsvaret sikter seg inn på å oppnå første operative evne (IOC) med fregatthelikoptrene i 2022 og at de skal være fullt operative i begge roller i 2024. En forutsetning for dette er imidlertid at de får tilgang på de resterende helikoptrene og at reservedelflyten åpner seg som planlagt.

Til høsten er det 20 år siden de 14 helikoptrene ble bestilt, og for et par måneder siden var det tiårsjubileum for oppstarten av den første mottakskontrollen som langt fra var noen suksesshistorie.

På dette tidspunktet var det godt kjent at dette var et kraftig forsinket prosjekt, men det ble åpenbart for flere at det krisa stakk dypere enn som så. På mottakskontrollen i Italia ble det avdekket over 800 avvik – ifølge FMA som følge av mangelfull kvalitetskontroll hos leverandøren.