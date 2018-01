Frykter at salget av Gripen-fly til Brasil skal gå i vasken

Luftfartsindustrien har historisk vært gjennom flere sammenslåinger, og det kan se ut som at vi står midt oppe i en ny konsolideringsrunde nå.

Gigantene Airbus og Boeing er ute og bruker sine digre bankkonti til å posisjonere seg og krige mot hverandre, er dette indirekte en trussel mot Saab og deres eksport av kampflyet Jas-39 Gripen E til Brasil.

Bombardier og Embraer

Det startet med at Airbus i oktober inngikk partnerskap med den kanadiske flyprodusenten Bombardier og kjøpte majoriteten i C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP).

Det tok ikke lang tid før de første rapportene kom om at Boeing snuser på noe lignende hos brasilianske Embraer, verdens tredje største flyprodusent.

Fra første flygning med Korean Airs Bombardier CS300

Embraer E-190E2 slik det blir i Widerøes farger. Bilde: Embraer

Både Bombardier C-serie og Embraer E-jet er noe mindre passasjerfly enn de minste flyene fra A320- og B737-familiene og er slik sett komplementære til Airbus' og Boeings passasjerflyporteføljer.

Ifølge Reuters er imidlertid Boeing mest lystne på å ta kontrollen over hele Embraer, men har møtt motstand hos myndighetene og flyvåpenet i Brasil som har vetorett i slike spørsmål. Embraer lager ikke ikke bare passasjerfly, men også militærfly, for eksempel KC-390.

Andre generasjon Embraer E-jet er straks klar for levering. Lanseringskunden er faktisk Widerøe som hittil har bestilt tre E-190-E2 med 114 seter.

Forretningshemmeligheter

Så tilbake til svenskene som risikerer å bli fanget i kryssilden:

Saab har altså solgt 36 Jas-39E/F til Brasil som blir den sjette Gripen-nasjonen når de etter planen mottar de første kampflyene i 2019. Men ifølge avtalen om teknologioverføring skal både produksjonen av en god del komponenter og sluttmontering av Gripen-flyene skje hos Embraer ved São Paulo.

Det er ikke aktuelt dersom selskapet eies av Boeing. Årsaken er at Saab ikke ønsker å dele ut forretningshemmeligheter til en konkurrent, rapporterer Sveriges Radio Ekot, her sitert av nyhetsbyrået TT/Ny Teknik.

Saab-sjef Håkan Buskhe har bedt om et møte med Brasils forsvarsminister, og de skal etter planen treffes torsdag. Etter den første medieomtalen i Sverige har Saab understreket at de ikke har noen planer om å bryte samarbeidet med Embraer.

Saab Jas-39E Gripen ble vist fram offentlig første gang i mai 2016. Bilde: Saab

I tillegg skal det nevnes at Saab og Boeing ikke bare er konkurrenter. For eksempel gikk de for fire år siden sammen om å designe et nytt treningsfly fra blanke ark. Det første T-X-testflyet, som kan bli erstatteren for T-38 Talon, var ferdig allerede etter tre år og fløy første gang i desember 2016.

Den nyeste generasjonen Jas-39 Gripen fløy første gang 15. juni i fjor. Dette skjedde noen måneder forsinket, men på Saabs årlige Gripen-seminar i 2017, understreket svenskene at utviklingsprogrammet like fullt er i rute med tanke på første leveranse neste år.

Sammenlignet med Gripen C/D kan den nye modellen bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor som gjør flyet kapabelt til å holde en marsjfart raskere enn lyden uten bruk av etterbrenner («supercruise»).