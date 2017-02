Frida og Ola jakter bedrifter som tar i bruk ny teknologi, automatiserer og digitaliserer for å vokse

HØNEFOSS: Norsk industri og Siemens skal for fjerde gang kåre Norges smarteste industribedrift.

I år sender de ut to ambassadører for å vekke interessen.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med hva som finnes av interessant industri i Norge, sier Frida Berglund fra Bærum.

Hun går nå fjerdeåret på Energi og miljø på NTNU i Trondheim, med spesialisering på energiplanlegging, fornybar og smarte nett.

– Jeg er spent på å se hvor langt bedriftene er kommet i å ta i bruk ny teknologi, automatisering og digitalisering, sier hun.

Læring og erfaring

Norges smarteste industribedrift Årlig konkurranse arrangert av Norsk Industri og Siemens. Påmeldingsfrist 19. april 2017. Kåres av en jury ut fra følgende kriterier: Produktivitet

Unikhet

Klyngevirksomhet

Innovasjon

Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling

Bærekraft/miljø/energieffektivitet

Markedseffekter Jury: Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité

Jan Moberg, redaktør Teknisk Ukeblad

Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI

Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens

Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro

Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri Tidligere vinnere: 2016: GKN Aerospace 2015: Hexagon Ragasco 2014: Borregaard

Reisefølget er også spennende. Ola Tronrud har flere tiårs industrierfaring og bygget opp Tronrud Engineering til å bli en problemløser og innovasjonsbedrift for annen industri.

– Jeg har alltid vært interessert i å lage ting og drømte om å bygge opp et slikt miljø som vi har fått med Tronrud Engineering, sier gründeren.

Kundelisten er lang og referanselisten inneholder over 5000 prosjekter siden starten med en drill i en kjeller i 1977.

– Jeg har alltid vært opptatt av industrialisering. Det er en prosess som starter med x,y og z-akser. sier Tronrud.

Som ivrig flyger stusset han for 40 år siden over at man i fly kunne vite nøyaktig hvor man var, i alle retninger. Dette ville han overføre til industriprosesser. Med 3D-DAK (dataassistert konstruksjon), kom verktøyet han etterlyste.

– Da vi fikk 3D-DAK for 30 år siden, åpnet det seg nye muligheter. Servostyring, elektronikk og digitalisering åpner for ny utvikling, sier Tronrud.

Selv om han liker mekanikk, er han begeistret over mulighetene digitalisering gir.

Historiefortelling

Frida Berglund og Ola Tronrud i lokalene til Tronrud Engineering. Foto: Eirik Helland Urke

Frida lytter og smiler.

– Jeg gleder meg til å høre historier og lære av Ola, sier Frida.

Ola er på sin side glad for at Frida som representant for ungdommen kan bidra til å åpne øynene for alle muligheter som ligger i industri.

– Det er de unge som er framtida og som skal bringe industri og næringsliv framover, sier Ola Tronrud.

Reisen til Frida og Ola starter i Finnmark 1. mars og pågår i seks uker. Den endelige ruta er ikke spikret, men starter i de nordligste fylkene og beveger seg sørover.

Ola Tronrud utelukker ikke at han selv vil sitte bak spakene når bedrifter i Sør-Norge skal besøkes.

– Dersom det er mest effektivt kan det hende vi flyr selv. Vi kommer langt i løpet av en time, sier Tronrud, mens han inspiserer en liten oppgradering på et av sine to helikoptre, som står i en hangar ved Eggemoen utenfor Hønefoss.

Logistikk

Siemens bidrar med praktisk bistand og logistikk.

Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Siemens, håper Ola og Frida kan sørge for at det blir større oppmerksomhet om konkurransen i år.

Det var rundt 60 bedrifter med i fjor, da GKN Aerospace på Kongsberg vant.

GKN Aerospace Norway vant i 2016. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Ola og Frida skal besøke en rekke bedriftene i flere bransjer, og ikke nødvendigvis bare deltakere i konkurransen. Men vi håper det et skaper blest slik at vi får med flere gode kandidater, sier Gry Rohde Nordhus.

Målet med konkurransen er å vise med eksempler hvordan industrien kan møte den internasjonale konkurransen. Enten ved å jobbe smartere med ny teknologi eller gjør andre tiltak for å jobbe mer effektivt, øke produktiviteten eller utnytte ressursene bedre.

– For å være levedyktige må norske industribedrifter tenke smart, innovativt og bruke moderne teknologi. Smart Industri vil inspirere og belønne de som er med på å sikre Norges fremtidige konkurransekraft gjennom sin innovasjons- og omstillingsevne, sier Nordhus.

Sosiale medier og blogg

Hexagon Ragasco vant i 2015 etter imponerende effektivitetsgevinst over tid. Foto: Tore Stensvold

Reisen til Ola og Frida kan følges på nett og sosiale medier, som Facebook. Frida har allerede begynt å skrive blogg. De skal poste artikler, bilder og video underveis.

Teknisk Ukeblad vil også følge med og skrive om turen underveis.

Påmeldingsfristen til konkurransen Norges smarteste industribedrift 2017 er 19. april.

Vi gjør oppmerksom på at administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media, Jan M. Moberg, sitter i juryen.