Brødrene Aa hadde ingen planer om å selge. Men så ble kinesere «forelsket» i den norske karbonteknologien

HYEN: Kjører du den smale og svingete riksvei 615 gjennom det lille tettstedet Hyen i Nordfjord, passerer du en verdensledende teknologibedrift. Det er ikke lett å skjønne fra utsiden.

Kinesere har likevel forstått det – og overtalt familien Aa til å selge litt av arvesølvet.

Verdens største hurtigbåtrederi CKS (Chu Kong Shipping Enterprises Holding), kjøpte 40 prosent av Brødrene Aa via et datterselskap i desember 2015. CKS eier et 50-talls hurtigbåter i aluminium som går mellom Hong Kong og fastlands-Kina.