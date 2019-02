Forsvarsmateriell: Siste innspurt før hevingen

Det meste er klart til hevingen av KNM Helge Ingstad, men Forsvarsmateriell påpeker at de er avhengig av fem til seks dager med under en halv meter sjø og ingen kastevind for å kunne gjennomføre hevingen trygt.

– Vi er i siste innspurt, det er vi absolutt, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Kranlekteren Rambiz, som skal brukes under hevingen, har den siste måneden måttet dra fram og tilbake mellom havaristedet og basen på Hanøytangen når været har skiftet.

Det er usikkert om den kan fortsette arbeidet på stedet utover onsdagen.

– Rambiz er på havaristedet og klargjør nå, sier Sandberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen antydet overfor Stortinget på tirsdag at hevingen kunne starte på torsdag denne uken, men Forsvarsmateriell påpekte at oppstartstidspunktet er usikkert.

– Det er riktig som forsvarsministeren sa at været er den store usikkerhetsfaktoren. I dag er det dårligere værutsikter, sier Sandberg.

Yr.no melder stiv kuling fra sør-sørvest fra klokken 12 og utover kvelden onsdag.

En halv milliard

Forsvarsministeren anslo også overfor Stortinget at hevingsarbeidet koster en halv milliard kroner.

– Arbeidsomfang og samlet kostnad for heving og transport av Helge Ingstad, herunder sikring av miljøet i området, er preget av mange usikkerhetsfaktorer. Utgiftene til dette arbeidet er foreløpig anslått til vel en halv milliard kroner, sa forsvarsministeren.

Hvor mye av fregatten som kan berges, er uklart. En ting som er klart, er at kapasiteten skipet representerte skal erstattes. Et alternativ er å hoppe inn i en av våre alliertes nyanskaffelser. Både Tyskland, Storbritannia, USA, Frankrike og Italia er i ferd med å skaffe seg nye fregatter.

Langsom heving

Hevingen av fregatten vil foregå langsomt slik at skipet tappes for vann mens løftet pågår. Til å begynne med skal havaristen rettes opp, før den skal heves og plasseres i flytedokk. Selve løftet er forventet å ta mellom tre og fire dager. Når fregatten er transportert til basen skal Forsvaret ta stilling til veien videre.

Sjømålsmissilene er allerede fjernet, og sist uke ble halvparten av torpedoene fra skipet sprengt under kontrollerte forhold i en vik.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft, og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sa sjef for Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal, til NTB.

Det var 8. november i fjor KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS.