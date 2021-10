Ford Mustang Mach-e får lengre rekkevidde og bedre ladekurve

Ford Mustang Mach-e har fått en del negativ oppmerksomhet i det siste. Den strøk i Teknikens Världs elgtest, og den blir kalt tilbake på grunn av at frontvinduet kan løsne.

Nå kommer imidlertid en positiv nyhet: Bilen får lengre rekkevidde som følge av at Ford øker den tilgjengelige delen av batteriet.

De forbedrer også hurtigladingen ved å endre prosenten hastigheten strupes på fra 80 til 90 prosent (SOC).

I dag leveres utgaven med det største batteriet med en buffer på nesten elleve kilowattimer (98,7 kWh brutto og 88 kWh netto). Versjonen med det minste batteriet har nesten åtte kilowattimers buffer (75,7 kWh brutto og 68 kWh netto). Altså er over ti prosent av batteriet utilgjengelig for brukeren.

Med introduksjonen av 2022-modellene blir bufferen mindre og den tilgjengelige kapasiteten øker.

Utgaven med det største batteriet får 91 kWh tilgjengelig, opp fra 88 kWh

Utgaven med det minste batteriet får 70 kWh tilgjengelig, opp fra 68 kWh

Den totale batterikapasiteten forblir den samme, men bilen får lengre rekkevidde.

Gjelder også eksisterende biler

Bufferopplysningen ble først lekket på Macheforum og omtalt av Electrek. Nå bekrefter Ford Motor Norge opplysningene overfor TU.

De forteller samtidig at endringene også vil gjelde biler med modellår 2021, altså de drøye 5100 eksemplarene som allerede ruller på norske veier. Disse bilene vil få oppgraderingen trådløst (OTA) gjennom en Ford Power-UP programvareoppdatering.

– Vi vil komme tilbake med informasjon om timing for OTA-oppdateringen når dette foreligger, sier Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

Tre prosent lengre

Hun forteller at det i første omgang ikke vil være noen endringer i den offisielle WLTP-rekkevidden for modellen. Ford regner likevel med at oppdateringen kan øke rekkevidden med opptil tre prosent i praksis.

– Dette er et fantastisk eksempel på det vi hele tiden har sagt - denne bilen blir bedre over tid, sier Sønsteby.

Her er en liten oversikt over hva den nye rekkevidden kan bli, gitt tre prosent økning i rekkevidden. Den prosentvise økningen i tilgjengelig batteri er størst hos utgavene med det største batteriet, men det har vi ikke tatt hensyn til i tabellen.

Bil Dagens WLTP-rekkevidde Mulig oppdatert rekkevidde (tre prosent økning) Ford Mustang Mach-e Long Range RWD 610 628,3 Ford Mustang Mach-e Long Range AWD 540 556,2 Ford Mustang Mach-e Standard Range RWD 440 453,2 Ford Mustang Mach-e Standard Range AWD 400 412 Ford Mustang Long Range GR AWD 500 515

Med 628 kilometer på Mach-e Long Range med bakhjulstrekk går modellen forbi Tesla Model 3 Long Range som har 614 kilometer (da med firehjulstrekk).

Forbedrer hurtigladingen

Vi likte Mach-e godt da vi testet den tidligere i år. Èn irriterende egenskap var riktignok at hurtigladehastigheten strupes nå bilen når 80 prosent oppladet. Derfra tar batteriet kun imot ensifret effekt, noe som gjør ladetiden fra 80 til 100 prosent svært lang. Ford har fortalt til TU at dette gjøres for å bedre holdbarheten på batteriet inntil de har mer erfaring fra bruk av elektriske biler.

Det ser de nå ut til å ha fått, for også dette endres i oppdateringen, forteller Sønsteby til TU. Bilen vil fortsatt strupe hastigheten ved hurtiglading, men ikke før batteriet er nærmere 90 prosent oppladet, forteller hun. Dermed blir dette irritasjonsmomentet svært mye mindre.

Ulik bufferstørrelse

Bufferen bidrar til å beskytte batteriet, ettersom det ikke liker å bli helt oppladet eller utladet.

Bilprodusentene har ulik praksis for bufferstørrelsen. Ford og Mercedes-Benz er blant dem som tradisjonelt har reservert en relativt stor del av batteriet til bufferen, mens for eksempel Tesla gjerne har en mindre buffer.

Dette er riktignok ikke mulig å slå helt fast, da ikke alle bilprodusentene oppgir bufferstørrelse. Mercedes-Benz oppgir kun tilgjengelig batteristørrelse, mens Tesla ikke oppgir batteristørrelse i det hele tatt - kun rekkevidde.

Dette er ikke første gang bufferstørrelsen og rekkevidden endres trådløst i en elbil. I 2019 fikk flere Tesla Model S-eiere lavere maks-rekkevidde etter en trådløs oppdatering. Tesla fortalte at de gjorde dette for å ta vare på batteriet. Sannsynligvis økte Tesla batteribufferen i dette tilfellet.

Ford går nå altså andre veien.