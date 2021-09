Ford Mach-E stryker i «elgtesten»

Det svenske bilmagasinet Teknikens Värld har gjennomført en såkalt elgtest av fire elbiler. En elgtest er kort sagt en unnamanøvreringstest som skal simulere situasjoner som kan oppstå når det plutselig er en hindring i veien – for eksempel skogens konge.

Kriteriet for å bestå testen er å klare unnamanøvren i minst 72 kilometer i timen. Tekniken Värld har gjennomført den samme testen siden 70-tallet. Bilene lastes med maks antall passasjerer, og lastes til høyeste tillatte totalvekt.

Teknikens Värld testet Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV og Tesla Model Y. De skriver at Mach-E miskylles sikkerhetsmessig på testen. De har testet versjonen med firehjulstrekk og største batteri.

Med nød og neppe

Mykt chassis og langsom styring gjør at det blir vanskelig å ta seg gjennom hindringen allerede ved 68 kilometer i timen, ifølge nettstedet. Da klarte bilen det med nød og neppe. Allerede ved 65 kilometer i timen hevdes det at det kan merkes at bilen sliter.

Teknikens Värld, elgtest av fire elbiler. (engelsk versjon)

Nær hastigheten passerer 70 kilometer i timen sladder bilen, og bakenden kommer ut på en måte nettstedet beskriver som usikkert, og ved 72 kilometer i timen klarer de ikke å holde bilen helt i veibanen.

De konkluderer med at bilens oppførsel ikke holder mål. Til sammenligning klarte de andre bilene testen opp til 72 kilometer i timen. Tesla Model Y hadde best resultat, og besto elgtesten i 75 kilometer i timen.

Teknikens Värld viser til at Mach-E har testens høyeste tilltatte totalvekt, men ettersom Skodaen bare har 22 kg lavere tillatt totalvekt, er ikke det en tilstrekkelig god forklaring på det svake resultatet.

Mange biler sliter med elgtesten

Mach-E er ikke den eneste elbilen Teknikens Värld har gitt stryk. Renault Zoe klarte ikke manøvren i over 68 kilometer i timen i 2020. Tesla Model S 85 Perfomance fikk samme resultat da den ble testet i 2014.

Nissan Leaf har gjort det svakere, med 61 og 67 kilometer i timen i helhodsvis 2014 og 2021. En annen populær elbil i Norge, BMW i3, klarte høyst 70 kilometer i timen da den ble testet i 2018 og 2021.

Blant de bedre populære elbilene finner vi Hyundai Kona, som i 2021 klarte 76 kilometer i timen, Kia e-Niro med 74 kilometer i timen, og Tesla Model 3 med firehjulstrekk som klarte 74 kilometer i timen.

Det beste resultatet i elgtesten er det så lang Citroën Xantia Activa V6 som har fått, da den i 1999 klarte manøvren i 85 kilometer i timen. Det betyr ikke at Citroën er sikkert som banken. Deres C4 Picasso HDi har det nest dårligste resultatet, med 54 kilometer i timen i 2007.

Og nederst? Ikke overraskende veltebilen Relian Rialto, som i 1983 maks klarte elgtesten i 43 kilometer i timen.

En oversikt over alle resultater finnes på teknikensvarld.se.