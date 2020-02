Tesla advarer: Dekker ikke rekkeviddetap etter programvareoppdateringer

I nye garantivilkår presiserer Tesla at de ikke dekker rekkeviddetap dersom det kommer som en konsekvens av programvareoppdateringer:

«Merkbare endringer i batteriets ytelse på grunn av disse programvareoppdateringene, dekkes IKKE av denne begrensede garantien for batteri og drivenhet», står det i vilkårene som gjelder for kontrakter inngått fra 29. januar i år.

Vilkårene gjelder for både Model S, Model X, Model 3 og kommende Model Y.

Bakgrunnen for den klare formuleringen er flere saker hvor kundene har reagert på kutt i rekkevidden etter programvareoppdateringer.

Tesla er en av få elbilprodusenter som tilbyr trådløse oppdateringer som endrer de fleste av bilenes egenskaper. I enkelte av disse oppdateringene har Tesla innført strengere restriksjoner for hvor mye batteriene kan lades opp. Elbilprodusenten har altså gjort en større del av batteriet utilgjengelig for brukeren. Det har igjen ført til at den oppgitte rekkevidden har blitt kortere.

Innrømmet reduksjon

Electrek har tidligere skrevet om Tesla-eieren David Rasmussen, som i fjor sto i spissen for et gruppesøksmål mot elbilprodusenten. Rasmussens Model S 85 fikk elleve prosent kortere rekkevidde på fem uker. Partene er senere blitt enige om å mekle i saken.

En lang diskusjonstråd på Elbilforum tyder også på at flere norske eiere har fått kortere rekkevidde etter programvareoppdateringer.

Tesla har tidligere uttalt til blant andre Reuters at en liten andel eiere av eldre Model S og X kan få en mindre reduksjon i rekkevidde for å ta vare på batteriet. De har også sagt at de har sendt ut oppdateringer som skal redusere den negative innvirkningen oppdateringene har hatt på rekkevidden.

Even Sandvold Roland, senior kommunikasjonsdirektør i Tesla Norge, forteller at de er opptatt av å være tydelige i kommunikasjonen med sine kunder.

– Generelt er vi opptatt av å ha klare garantivilkår slik at kunden kan ha tydelige forventninger til hva man får, sier Roland.

Han ønsker ellers ikke legge til noe utover det som står i garantivilkårene.

Kan ha krav på utbedring

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forteller at de ikke har hatt noen pågang av klager på Tesla som følge av programvareoppdateringer, selv om noen forbrukere har tatt kontakt med spørsmål om dette.

– Kunder som merker en endring av kapasitet eller ytelse etter en oppdatering bør ta kontakt med Tesla og be om en forklaring på dette, sier Iversen.

Han forteller at kundene kan ha krav på utbedring, for eksempel utskifting av enkelte batterimoduler, dersom man får en betydelig reduksjon i utnyttbar batterikapasitet.

For selv om Tesla avgrenser garantien sin, betyr ikke det at et rekkeviddetap automatisk faller utenfor den lovfestede reklamasjonsretten, påpeker Iversen.

224 tvistesaker I 2019 behandlet Forbrukerrådet totalt 224 tvistesaker der biler fra Tesla var involvert. 188 av disse sakene var mot Tesla Motors Norway AS, mens resten var mellom private selgere samt andre profesjonelle selgere. – Tvistene som kommer inn til Forbrukerrådet knytter seg til forskjellig avvik i den fysiske kvaliteten på bilen, dette kan være både smått og stort, forteller Iversen.

– En av utfordringene med tilkoblede produkter, enten det er biler, smartklokker eller hvitevarer, er at programvareoppdateringer kan redusere ytelsen. Muligheten til å tvinge inn oppdateringer trådløst gjør det umulig for forbrukeren å gardere seg mot slik reduksjon, forteller han.

– Der produktet får en merkbar reduksjon i ytelse vil forbrukeren kunne ha krav på at denne ulempen fjernes. Hvis det ikke går vil forbrukeren kunne har krav på prisavslag. Slike spørsmål bør avklares gjennom ny lovgivning eller i rettspraksis, fortsetter Iversen.

Minst 70 prosent kapasitet

De nye vilkårene spesifiserer også at nye Model S og X skal holde minst 70 prosent av batterikapasiteten i åtte år eller 240.000 kilometer. Tidligere var det kun Model 3 som spesifiserte en restprosent for garantiperioden – den skal fortsatt holde 70 prosent batterikapasitet etter åtte år eller 192.000 kilometer for Long Range-versjonen.

Tesla kom i 2018 dårligst ut av Forbrukerrådets Elbil-garantiguide, ettersom de på dette tidspunktet ikke ga kapasitetslovnader for batteriet under garantiperioden. 70 prosent og 240.000 kilometer er på linje med dem som kom best ut i guiden fra 2018. Citroën og Peugeot opererer med 75 prosent, men da med kun 100.000 kilometers kjørelengde.

Forbeholdet mot rekkeviddetap etter programvareoppdateringer kan likevel hindre Tesla fra å klatre oppover garantiguiden, skal vi tro Forbrukerombudet.

– Denne avgrensningen i vilkårene er ikke et steg i riktig retning, men vi har ikke tatt en komplett gjennomgang av garantivilkårene til Tesla og sammenliknet dem med andre siden guiden ble laget, sier Iversen.