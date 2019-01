– Forbrukerne velger i større grad mat basert på miljøavtrykk

Ord som vegetar, vegan, sukkerreduksjon, plantebasert, miljø og bærekraft, brukes til å beskrive trendene for de nye matproduktene som snart når butikkhyllene.

Kutt i kjøtt og sukker har allerede preget overskriftene i 2019 som følge av EAT-Lancet-rapporten, hvor det ble slått fast at det trengs en enorm omstilling i det globale kostholdet.

Norske matprodusenter følger opp i samme bane når de snart ruller ut nye produkter i butikkene.

– I 2019 er miljø og bærekraft den store mattrenden, og naturlig nok er mange av årets lanseringer inspirert av dette. Det handler om alt fra innpakning til innhold. Vi ser spesielt at det kommer flere kjøttfrie alternativer og mer plantebasert mat, sier bærekraftsansvarlig Johanne Kjuus i Orkla Foods, som skal presentere noen av produktene mandag.

Kjuus mener at forbrukerne i stadig større grad velger mat basert på miljøavtrykk. Trenden med flere vegetarprodukter er allerede godt i gang, men ingenting tyder på at den stopper.

– Produktene vi har lansert til nå har blitt mottatt ganske bra, men vi ser at vi har snevret oss for mye inn mot dem som opplever seg som rene veganer eller vegetarianere, noe som blir en litt for liten forbrukergruppe. Derfor prøver vi å lage plantebaserte produkter som treffer mannen og kvinnen i gata, og ikke bare dem med særinteresser, sier hun.

2–3 prosent vegetarianere eller veganere

Kommunikasjonsrådgiver Mimmi Granli i Tine påpeker også at andelen rene veganer eller vegetarianere er relativt liten. Selskapet satser likevel mye på vegetariske og plantebaserte produkter i år.

– Det er veldig interessant. Det er kun 2–3 prosent av befolkningen som anser seg som vegetarianer eller veganer, men likevel er disse varene veldig viktige for alle de store produsentene. Det er fordi markedet er i stor vekst, sier hun.

Hun trekker fram EAT-Lancet-rapporten som et eksempel på hvor aktuelt og langt framme bærekraft er i bevisstheten til mange forbrukere.

– Samtidig anbefaler helsedirektoratet å begrense inntaket av kjøtt. En av de viktigste grunnene til at folk velger mer plantebasert, er nok rett og slett at de ønsker å få i seg mer grønnsaker og å følge kostholdsrådene, sier hun.

Utfordrende med smak

Seniorkonsulent John Spilling i Ipsos har ansvar for Norges mest kjente trendundersøkelse innen matvarer, Norske Spisefakta. Han påpeker at det er utfordrende å kopiere smaks- og spiseopplevelsen til kjøtt.

– Det er himla vanskelig å treffe med slike erstatningsprodukter for kjøtt. Utfordringen er å lage noe som andre enn de største klimaidealistene liker å spise. De som lykkes med det, vil gjøre det stort, sier han.

Han merker seg også at miljø og bærekraft er et tegn i tiden.

– Det å ikke kaste mat har også blitt en del av miljøfokuset, derfor blir det også økt fokus på holdbarhet, og ting som ikke må kastes for tidlig, sier han.

Plantebasert

I år lanserer Tine en rekke nye produkter som svarer på trendene, deriblant kjøtterstatninger i form av burger, boller og deig, basert på norsk ost og grønnsaker. I tillegg kommer det to nye havredrikker og flere produkter med redusert sukkerinnhold.

– Fra før av har vi laget et plantebasert alternativ til fløte som har blitt veldig populært, sier Mimmi Granli.

Det såkalte «lanseringsvinduet» er bestemt av butikkjedene, og starter i uke åtte. Fra mandag 18. februar vil de fleste butikkene ha nyhetene på plass.