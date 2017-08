Disse teknologiene kan gi mat på bordet

Det produseres nok kalorier hvert år til å mate alle mennesker på planeten. Likevel lider over 800 millioner mennesker verden over av sult og underernæring. Det er flere mennesker enn det bor i Europa.

Det store flertallet av disse bor i utviklingsland. Mer enn 500 millioner av disse i Asia- og Stillehavsområdet, og en stor andel av disse er i India alene. Over 200 millioner bor sør for Sahara.

Nødhjelp er derfor en viktig del av det umiddelbare arbeidet for å bekjempe sult. FNs Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon, og gir hvert år rundt 80 millioner mennesker i 80 land hjelp.

Selv om nødhjelp er viktig, og humanitære organisasjoner jobber med mer enn utelukkende å dele ut mat, er det åpenbart at sultproblemet må tas ved roten.

At det produseres nok kalorier til å mate alle, betyr ikke at det i realiteten finnes nok mat til alle. For eksempel kaster forbrukere mye mat, og mye mat forsvinner som svinn under produksjon.