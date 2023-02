Follobanen: Betalte over 60 millioner kroner for to konsulenter

Totalt er det fakturert over 60 millioner kroner for innleie av to konsulenter som kontraktsledere i Follobaneprosjektet mellom 2012 og 2014.

Det skriver bygg.no. Avsløringen kommer frem kort tid etter at Byggindustrien kunne fortelle at Follobane-prosjektet har brukt over 1,3 milliarder kroner på å leie inn konsulenter til sin egen prosjektorganisasjon mellom 2015 og 2022.

Over 60 millioner

De to konsulentene det er snakk om kommer begge fra konsulentselskapet Dovre Group Consulting.

Tall Byggindustrien har fått innsyn i viser at Dovre fra 2012 til 2022 fakturerte over 33,1 millioner kroner over fire avtaler for innleie av kontraktsleder på delprosjektet EPC Ski.

Fra 2014 til 2022 fakturerte selskapet over 27,8 millioner kroner over to avtaler for innleie av kontraktsleder på delprosjektet EPC TBM.

Til sammen ble det altså fakturert 61 millioner kroner for innleie av to konsulenter over seks avtaler.

Motsier eget brev

Det er ikke første gang det stormer rundt prosjektets bruk av ressurser på innleide konsulenter.

I november 2018 skrev Bane Nor til Samferdselsdepartementet at «kontrakts- og anskaffelsesledere skal heretter være ansatt og ikke innleid.»

To måneder senere inviterte de til konkurranse om innleie av kontraktsledere til to delprosjekter.

Byggindustrien skriver at Bane Nor avviser at dette strider med notatet de sendte til departementet. De forklarer det med at setningen om kontrakts- og anskaffelsesledere kun var ment for prosjektets øverste anskaffelsesleder.

Denne rollen har fra 2019 har vært fylt ut av egen ansatt.