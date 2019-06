Følg Nels pressekonferanse om eksplosjonen her – fredag klokka 11

Monteringsfeil var årsaken til eksplosjonen på fyllestasjonen i Sandvika, ifølge Gexcon. Det meldte Nel torsdag ettermiddag.

Ifølge Gexon ble en plugg i en av hydrogentankene montert feil. Det skal være grunnen til at hydrogen lakk ut i luften og dannet en sky som til slutt eksploderte.

Samtidig som Nel varslet om årsaken til ulykken, kalte selskapet inn til både en pressekonferanse klokka 11 fredag, og til en investorkonferanse klokka 15 samme dag.

Du kan følge pressekonferansen live på TU.no, øverst i denne artikkelen fredag fra klokka 11.

Følgende skal ifølge Nel stille på pressekonferansen:

Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk (IFE).

Sverre Junker, innsatsleder ved Asker og Bærum brannvesen.

Geirmund Vislie, direktør Consulting i Gexcon.

Jon André Løkke, konsernsjef i Nel.

Klokka 8 vil Nel offentliggjøre presentasjonen som skal gås gjennom på pressekonferansen. Vislie og Løkke stiller på investorpresentasjonen på ettermiddagen.

Ulykken skjedde 10. juni. Eksplosjonen på hydrogenfyllestasjonen i Sandvika i Bærum slo ut på jordskjelvmålere mange kilometer unna. Politiet har varslet at etterforskningen vil ta lang tid.

TU avdekket tidligere denne uka at ikke et eneste hydrogenanlegg i Norge trenger godkjenning fra fagmyndighet. Grensen for slik godkjenning går ved 5 tonn, mens under 1 kilo kan føre til dødsulykke.

Grensen på 5 tonn hydrogen her hentet rett fra EU-direktivet Seveso og plassert i den norske storulykkeforskriften. DSB står likevel fritt til å kreve at selskaper innhenter godkjenning selv om de ligger under grensen.

– Da må vi argumentere for at risikoen tilsier det og deretter fatte et vedtak. Det ble ikke gjort ved fyllestasjonen i Sandvika, men vi vil nå vurdere om det var en feiltakelse.

Det sier seksjonssjef for forebygging og sikkerhet i DSB, Gry Haugsnes, til TU.

TU har tidligere også avdekket at heller ikke Bærum kommune har kontrollert installasjonen. Eksplosjonsfare var ikke problematisert i saksbehandlingen, sa kommunaldirektør Arthur Wøhni på vegne av rådmannen, da formannskapet møttes to dager etter eksplosjonen.