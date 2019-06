Hydrogenstasjon eksploderte - bruker slukkerobot

Det er snakk om en Uno-X-stasjon. Bilder viser at det fremdeles brenner og er mye røyk på stedet.

– Vi ser effekt av slokkearbeidet vi gjør, og at temperaturen er på vei ned. I forbindelse med det har innsatsleder besluttet at trafikken på E18 kan få passere, med en sikkerhetssone rundt, sier vaktkommandør Ola Klakegg til NTB.

Han sier at brannvesenet nå «pøser på» med vann for å få ned temperaturen på hydrogentankene.

Brannvesenet sier til Budstikka at det trolig er en tank som har eksplodert på hydrogenstasjonen ved siden av politistasjonen på Kjørbo.

Bruker slukkerobot på gunn av eksplosjonsfare

Oslo brann- og redningsetat tok i bruk LUF 60, et beltegående kjøretøy som kan blåse bort brannrøyk og spyle store mengder vann, vanntåke eller skum, etter eksplosjonen på en hydrogenstasjon i Sandvika. Bilde: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har en slukkerobot som er i innsats på skadestedet nå. Denne har kamera, som gjør at vi får litt bedre oversikt. Slokkeroboten vil forsøke å kjøle de gjenværende tankene på anlegget og eventuelt slokke brannen dersom den kommer til, skrev Oslo 110-sentral på Twitter.

Klakegg sier til NTB at roboten blir brukt for å ikke utsette mannskapet for ytterligere risiko.

Politiets innsatsleder Magnus Strande sier til VG at de begynner å få kontroll på brannen og håper å kunne gå inn på området når de får ned temperaturen i tankene.

– Vi har ingen opplysninger om at det var noen bil som fylte hydrogen da det eksploderte. To personer er sendt til legevakt med mindre skader. De skal ha vært i kjøretøy som passerte stasjonen og fått en airbag i ansiktet som følge av trykket, sier Strande til VG.

Uno-X har stengt sine hydrogenstasjoner

I en pressemelding opplyser Uno-X, som eier hydrogenstasjonen, at de stenger sine to andre stasjoner i Norge etter eksplosjonen. Stasjonene ligger i Åsane i Bergen og på Hvam i Skedsmo.

I pressemeldingen skriver selskapet at de foreløpig ikke vet årsaken til eksplosjonen.

E18 har vært stengt i begge retninger på grunn av eksplosjonsfare, men har nå åpnet igjen, ifølge Aftenposten. E16 er fortsatt stengt ved Bjørnegårdtunnelen i Bærum.

Uno-X Kjørbo , som stasjonen heter, har nok hydrogen til å fylle tanken på omtrent 50 biler per dag. En hydrogenbil fyller i snitt tre til fire kilo per fylling og forbruker ca. 0,1 kg per mil, ifølge Uno-X.