Slik startet lekkasjen som førte til hydrogen-eksplosjon i Sandvika

Torsdag kom det frem at en monteringsfeil ledet til hydrogenlekkasje som igjen førte til en kraftig eksplosjon 10. juni på Uno-X-stasjonen i Sandvika.

Det er konsultenselskapet Gexcon som står for undersøkelsene av ulykken. De har funnet ut at en plugg i en av hydrogentankene ble montert feil, og at dette er grunnen til at hydrogen lakk ut i luften og dannet en sky som til slutt eksploderte.

Fredag morgen legger selskapet Nel, som har tatt ansvar for ulykken, frem en presentasjon som forklarer hvordan feilmonteringen skjedde.

To bolter ble skrudd på feil

Under er en illustrasjon av høytrykkstankene med pluggen som ble feilmontert og førte til lekkasjen. To av boltene på denne pluggen ble skrudd på feil, skriver Nel.

Illustrasjon av pluggen på hydrogentanken som ble feilmontert og førte til lekkasje. Skjermbilde: Nel-presentasjon

Under er en forenklet illustrasjon av selve pluggen, og deler av hydrogentanken. De to grønne boltene vist på illustrasjonene under ble skrudd på riktig, skriver Nel, mens de to blå ble skrudd på feil.

Dette fører i første omgang til en mindre lekkasje ut mot forseglingen merket med røde prikker. Etterhvert bryter lekkasjen ned denne forseglingen og øker dermed i styrke.

På grunn av at boltene har feil dreiemoment løftes etterhvert hele pluggen og forseglingene merket i blått bryter sammen umiddelbart. Foringene merket i lysegrått bryter også sammen, og hydrogengassen lekker ukontrollert ut i luften (merket i gult):

Illustrasjon av pluggen på hydrogentanken som lakk. Hydrogenlekkasjen er merket i gult. Skjermbilde: Nel-presentasjon

Unikt for Europa

Nel informerer om at dette plugg-designet er unikt for europeiske stasjoner. I Norge har Nel tre stasjoner med slike plugger, mens Asko har én. Nel har også tre stasjoner med like plugger i både Tyskland og på Island.

Forskjellen på plugger i Europa og USA. Stasjoner i Korea og USA har samme plugg. Det er en eldre generasjon enn den i Sandvika som ble feilmontert. Skjermbilde: Nel-presentasjon

Selskapet presenterer fire tiltak de nå skal innføre i etterkant av eksplosjonen.

De skal inspisere alle høytrykkstanker i Europa, samt sjekke og skru igjen alle pluggene på nytt.

Selskapet skal lage nye sikkerhetsrutiner med lik standard som i luftfarten. Det innebærer verifisering av dreiemoment ved to vitner og tydelig dokumentasjon og merking. Nels programvare for å oppdage lekkasjer skal oppdateres og de vurderer å installere nye detektorer eller modifisere de nåværende.

Til sist skriver Nel at de skal sikre at underlaget rundt høytrykkstankene ved alle stasjoner er jevnt og fritt for grus. De skal også sørge for bedre ventilasjon og en høyere andel eksplosjonssikkert utstyr ved stasjonene (EX-utstyr).

Beklager særlig til dem som ble skadet

Gexcon har ennå ikke funnet ut av hva som førte til at blandingen av hydrogen og oksygen antente.

I en pressemelding fredag morgen uttaler konsernsjef i Nel, Jon André Løkke, følgende:

– Jeg vil starte med å beklage overfor dem som direkte og indirekte ble berørt av Kjørbo-hendelsen. Spesielt vil jeg beklage til dem som ble brakt til legevakten med lettere skader. Innsatsen til nødetatene var formidabel og vi har mottatt tilbud om bistand fra bransjeaktører over hele verden. Det har vi satt stor pris på.

Videre sier han at Nel har en urokkelig målsetting om at det ikke skal være noen farlige hendelser ved sine anlegg.

– I dag starter derfor arbeidet med å implementere lærdommen fra den alvorlige hendelsen på Kjørbo, samt å dele kunnskapen med resten av den globale hydrogenbransjen, sier Løkke.

Klokken 11 fredag holder selskapet en pressekonferanse om ulykken.