Uno-X: En plugg i hydrogentaken ble montert feil - førte til kraftig eksplosjon

I en pressemelding torsdag fra hydrogenselskapet Nel kommer det frem at en monteringsfeil ledet til hydrogenlekkasjen som igjen førte til en kraftig eksplosjon 10. juni.

Det er konsultenselskapet Gexcon som står for undersøkelsene av ulykken. De har funnet ut at en plugg i en av hydrogentankene ble montert feil, og at dette grunnen til at hydrogen lakk ut i luften og dannet en sky som til slutt eksploderte.

Gexcon har ennå ikke funnet ut av hva som førte til at blandingen av hydrogen og oksygen antente.

Nel melder at de nå skal inspisere alle hydrogentanker med liknende plugger.

De slår fast at de tidligere versjonene av hydrogenfyllestasjonene har et annet design for hydrogenoppbevaring, og at de dermed ikke er utsatt for en slik lekkasje. Det samme skal gjelde for fyllestasjonene i USA og Korea.

Beklager dypt

I en pressemelding beklager Nel dypt til dem som ble direkte og indirekte rammet av eksplosjonen.

– Vi tar dette ekstremt seriøst og bruker alle våre ressurser på å løse denne situasjonen. Når hovedårsaken bak hendelsen nå er funnet setter vi inn tiltak for å sikre at dette aldri skjer igjen, uttaler Nel-sjef Jon André Løkke.

Det kjøres tester og datasimuleringer for å finne årsaken til tennkilden.

Lavtrykkslagringen i stål og kompositt var ikke årsak til verken lekkasjen eller antenningen. Ingen tanker sprakk under eksplosjonen.

Løkke understreker at de er glade for at Nel sin kjerneteknologi ikke hadde noe med lekkasjen å gjøre, og at fyllestasjonene som ikke har samme design for hydrogenlagring vil åpnes igjen snart.

Saken oppdateres.