Flygigant kjøper 100 elfly av svensk oppstartsbedrift

Tirsdag ble det kjent at det amerikanske flyselskapet United Airlines (UA) er blant selskapene som nå har inngått avtale med Heart Areospace. Ifølge Reuters skal UA kjøpe inn 100 stykk av det elektriske flyet ES-19, som har 19 seter.

Ifølge NyTeknik skal det første flyet leveres i 2026. Til sammen betyr ordren at det svenske selskapet kan få solgt inntil 300 fly til flere kjøpere, hvorav UA er den klart mest kjente.

For å klare å produsere flyene er det svenske oppstartselskapet helt avhengig av ny kapital. UA har sammen med flere andre selskaper spyttet inn 300 millioner svenske kroner i Heart Areospace. Et av investeringsselskapene til Microsoft-gründer Bill Gates er blant dem som har lagt penger i potten.

Heart Areospace ble grunnlagt i februar 2018 med bare 50.000 kroner i egenkapital, ifølge regnskapstjenesten Proff.

Elektriske fly er helt i oppstartsfasen. I juni ble det aller første elflyet, Pipistrel Velis Electro, sertifisert av europeiske luftfartsmyndigheter (Easa). Pipistrel Velis Electro er en toseter primært beregnet på skoleflyging.

I mars i fjor la Avinor og Luftfartstilsynet fram et forslag til hvordan elektriske fly kan introduseres i kommersiell luftfart i Norge. Ett av målene er å elektrifisere all sivil innenriks luftfart innen 2040.

Fossilfrie i 2050

UA har egne ambisjoner om å være fossilfrie i 2050, altså ti år senere.

– Dette er perfekte samarbeidspartnere for å bidra til elektrifiseringen av verdens kortdistanse luftfart. Dessuten er de langsiktige investorer som vil at teknologien skalerer opp til større fly, sier administrerende direktør Anders Forslund ved Heart Aerospace til NyTeknik.

Han har tidligere fortalt TU om hvordan han hoppet av forskerkarrieren for å satse på elektriske fly.

– Det gjør meg irritert at man har bilde av at elfly er 20-30 år unna. Det handler jo ikke om at tiden skal gå, men om hvor mange ingeniørtimer man legger inn, sa Forslund da TU intervjuet ham i 2019.

Selskapene Lilium og Volocopter er blant mange som jobber med å utvikle elektriske fly, I juni i år presenterte de en flytype med plass til 40 personer, det skal kunne fly 500 kilometer på én time.

Samme batterier som i biler

Ifølge UA skal flyene fra Heart Aerospace være basert på samme type batteriteknologi som i elbiler.

– Vi tror elektrisk luftfart kan bli transformerende i å redusere utslippene fra luftfartindustrien og legge til rette for lavkost, stille og ren regional reising i stor skala, sier Carmichael Roberts i investeringsselskapet Breakthrough Energy Ventures i pressemeldingen fra UA.

Ifølge NyTeknik samarbeider Heart Areospace nå tettere med den svenske batterifabrikken Northvolt, ettersom batteriselskapets administrerende direktør Peter Carlsson har blitt medlem av en rådgivergruppe for oppstartsselskapet.