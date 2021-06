Dette el-flyet skal kunne frakte 40 passasjerer

Det ene såkalte eVTOL-konseptet etter det andre ser dagens lys, og blant annet jobber selskapene Lilium og Volocopter med lanseringen av små, elektriske fly som kan transportere mellom to og sju passasjerer og ta av og lande vertikalt.

Og nå slutter det amerikanske oppstartsselskapet Kelekona seg til rekken av eVTOL-utviklere, skriver New Atlas. eVTOL står for Electric Vertical Takeoff and Landing.

Selskapet jobber med å utvikle et litt større passasjerfly som kan transportere rundt 40 passasjerer eller 4540 kilo gods over lengre avstander.

Foreløpig ingen prototyp

I forbindelse med kunngjøringen av prosjektet opplyser selskapet at flyene vil kunne fly en avstand som tilsvarer den 531 kilometer lange turen fra Los Angeles til San Francisco på én time. Men det må sies at selskapet ikke har vist fram noen prototyp som kan gjennomføre turen.

Flyet tar av på samme måte som man kjenner det fra droner, ved bruk av åtte justerbare rotorer. Det er utstyrt med utskiftbare batterier for å unngå ladetid mellom flyreiser.

Minner om Skybus

Det konseptet som mest minner om Kelekonas eVTOL, er Skybus-flyet fra GKN Aerospace, som forventes å ha en kapasitet på 30 til 50 passasjerer. I motsetning til Kelekonas tåreformede fartøy har Skybus-flyet et stort vingespenn.

Se Kelekonas presentasjonsvideo av fartøyet her – som riktignok viser mer av Manhattan ovenfra enn av flyets tekniske løsninger.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.