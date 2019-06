– At Avinor sa at all norsk flytrafikk skal være elektrisk innen 2040, endret mitt liv, sier Anders Forslund til TU.

Avinor kom med sin visjon i januar i fjor. Én uke senere søkte den svenske seniorforskeren om å starte et svensk elfly-prosjekt (se faktaboks).

Nå har han sagt opp forskerjobben ved Chalmers tekniska högskola for å bygge et 19-seters elektrisk passasjerfly.

– Målet er å være sertifisert for passasjertrafikk i 2025, sier Forslund som nå er direktør i Heart Aerospace.

Vant fram i Silicon Valley

Også forloveden Klara Andreasson har sagt opp jobben for å satse på elfly. Det høres kanskje risikabelt ut, men det har ikke manglet på investorer og interessenter.

Elise - Elektrisk lufttransport i Sverige Anders Forslund (da Chalmers-forsker) var initiativtaker til dette samarbeidet mellom Chalmers, KTH, Linkøpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet og RISE, samt selskapene Heart Aerospace, Abtery, Elitkomposit og Icarus Simulation. SAAB, GKN Aerospace, Swedavia, LFV og Svenska Flygbranschen sitter i prosjektets advisory board.

Det løsnet for fullt da Forslund kom gjennom nåløyet hos Silicon Valley-institusjonen Y combinators acceleratorprogram, hvor selskaper som Airbnb, Dropbox og Reddit startet sin suksess.

Heart Aerospace ble plukket ut i en bunke på 20.000 søknader. Det gir en direkte investering på 150.000 dollar (1,3 millioner kroner) og, viktigere, en mulighet til å møte tunge investorer i Silicon Valley. Så langt har det gitt napp hos 16 investorer for Heart.

– Da var det bare å reise hjem og si opp jobben og pakke veskene. Vi lever og ånder for dette nå. Vi har nettopp ansatt vår første person, skal opp til 10-15 i løpet av året og videre opp til 250 ansatte innen 2025, sier Forslund.

Støtte fra SAS, BRA og Widerøe

At nettopp Forslund slapp gjennom nåløyet, handler mye om Elise-prosjektet han har bygget opp i Sverige. Forslund er også selv en nestor innen elektrisk luftfart.

– Vi fikk også støtte fra Widerøe, BRA og SAS i form av et letter of intent som sier at de kan tenke seg å kjøpe fly av oss. Widerøe leter etter 40-50 fly av denne typen, sier Forslund.

– Kommersiell godkjenning innen 2025 er en stram tidsplan?

– Ja. Men Saab 2000 ble også klart på fem år. Det gjør meg irritert at man har bilde av at elfly er 20-30 år unna. Det handler jo ikke om at tiden skal gå, men om hvor mange ingeniørtimer man legger inn. Det er et prosjekt i milliardklassen, men se på Norge. På sju år har man fått 240.000 elbiler, så det kan gå fort. Konkurransen med resten av verden krever at dette går fort, sier Forslund.

Anders Forslund sa opp jobben som seniorforsker ved Chalmers for å bygge et 19-seters elektrisk fly for det norske og svenske kortbanenettet. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Lettere i Norden enn i Silicon Valley

Og nettopp derfor er ikke Hearts forretningsmodell bygget på at det skal finnes opp nye og bedre batterier.

– Vi skal kunne fly 400 kilometer på de beste batterier som finnes i dag. Det er nok til å ta en tredel av innenriksrutene i Sverige og omtrent halvparten i Norge, så det er definitivt et marked, sier Forslund.

Det er én av grunnene til at fremtidens flybransje har rettet blikket mot Norden.

– Det er en mentalitet i Sverige at utviklingen skjer et annet sted, kanskje i Silicon Valley. Slik tenkte jeg også, men jo mer jeg er der, innser jeg at de er mennesker som oss. De er ikke smartere og har ikke tilgang til mer ressurser. Det er heller vanskeligere å gjøre ting der. Selv i Silicon Valley ser de til Skandinavia som foregangsland og de er villige til å investere her.

Konkurrentene satser på flygende biler

Forslund mener at relativt progressive regjeringer, ambisiøse klimamål og flyplasser som en del av den offentlige infrastrukturen gjør Norden attraktivt i amerikanske øyne.

– Man trenger ladestasjoner, sertifiseringer og opplæring av ansatte. Det krever politikk, og det har Norden på en helt annen måte enn USA.

– Hvordan er konkurransen fra resten av verden?

– Det er 200 bedrifter som vil bygge flygende taxibiler som letter og lander vertikalt, og hvor målet er å løse plassproblemene i byer. Men hvis man tenker på klima, må man se på regional flytrafikk. Og for å få sertifisert det, er det beste å satse på etablert design, sier Forslund, som selv har en doktorgrad i flydesign.

Første milepæl i prosjektet er en testrigg med motor, batteri, propeller og kraftelektronikk, og skal være ferdig innen ett år. En fullskala protoyp skal være klar i 2022 og det ferdige, sertifisert flyet altså i 2025.

Göteborg, Linkjøping – og Trondheim?

Arbeidet skjer i Gøteborg og i Sveriges flyhovedstad Linköping, og det finnes flere norske aktører som det er interessant å samarbeide med, ifølge Forslund.

– Vi har bra kontakt med Rolls-Royce i Trondheim, og er veldig imponert av deres arbeid med Airbus E-fan X, sier Forslund.

Han ser på det norske markedet som aller mest interessant, med sine mange korte strekninger.

– Alle ser på det som første marked, deretter kan man gjøre hele Norden til testarena. Grønland har ikke veier og flyr mest av alle per innbygger. Andre steder i verden kan elfly være aktuelt til øyhopping, sier elfly-gründeren.

Widerøe skal fornye store deler av sin flåte innen 2030 og det skal skje med el- og hybridfly.

– Den nye teknologien vil være særlig godt egnet for våre kortdistanseruter. Widerøe vil være tidig ute med den nye teknologien, som en del av vår langsiktige strategi om å bli utslippsfrie, sier Widerøes strategidirektør Terje Skram i en pressemelding fra Heart Aerospace.