Første elfly er sertifisert: – Et spennende gjennombrudd

Elektrisk luftfart har passert en viktig milepæl. Onsdag ble det første elflyet sertifisert av europeiske luftfartsmyndigheter (Easa).

Det første elflyet til å motta typesertifisering er Pipistrel Velis Electro.

– Dette er et spennende gjennombrudd. Det er det første elflyet vi sertifiserer, men garantert ikke det siste nå som luftfartsindustrien jakter på nye teknologier som kan bidra til å redusere støy og utslipp og øke bærekraften, sier Easa-direktør Patrick Ky i en pressemelding.

Leverer 31 fly i år

Velis Electro bygger på SW 121 og er en toseter primært beregnet på skoleflyging.

Det får framdrift av en elmotor som yter 57,6 kW. E-811-268MVLC heter motoren, som Pipistrel har utviklet i samarbeid med Emrax og Emsiso, og som ble Eesa-sertifisert 28. mai.

Pipistrel Velis Electro Seter: 2

Vingespenn: 10,71 m

Tomvekt (med batterier): 428 kg

Maksimal avgangsvekt (MTOW): 600 kg

Nyttelast: 172 kg

Motoreffekt: 57,6 kW

Marsjfart (optimal rekkevidde): 90 knop (167 km/t)

V NE : 108 knop (200 km/t)

: 108 knop (200 km/t) Steilehastighet (ved maksvekt og landingskonfigurasjon): 45 knop

Utholdenhet: 50 minutter (pluss reserve)

Batteri: 24,8 kWh

Klatreevne: 647 ft/min (3,3 m/s)

Avgangsstrekning gress/asfalt: 246/241 m

Det er to batterier med samlet energikapasitet på 24,8 kWh. Det ene batteriet er plassert i snuta og det andre bak kabinen og kobles automatisk ut ved feil. Det ene batteriet kan levere tilstrekkelig effekt til å fly videre, inkludert utklatring.

Både batteri og motor er væskekjølt. Pipistrel anslår at denne elektriske drivlinja vil ha om lag dobbelt så lang levetid som tidligere generasjoner. Den slovenske flyprodusenten kan slå i bordet med hele tolv års erfaring med elektrisk flyging.

Sertifiseringsprosessen har tatt under tre år, der Easa og Pipistrel har samarbeidet tett med bidrag fra luftfartsmyndighetene i Sveits og Frankrike.

– Vi har nå bevist at det er mulig å typesertifisere elektriske fly og motorer, og dette burde gi grobunn for optimisme også hos andre elflyprodusenter, sier administrerende direktør Ivo Boscarol i Pipistrel Group.

Selskapet skal levere 31 Velis Electro til sju ulike nasjoner i løpet av dette året. Lanseringskunden er sveitsiske AlpinAirPlanes GmbH.

Tre elfly til Norge

Pipistrel har levert elfly også til Norge, av forgjengeren Alpha Electro. Et til Avinor og Norges Luftsportforbund (NLF), og to til UiT School of Aviation på Bardufoss.

Dette er imidlertid eksperimentelle fly, uten sertifisering, og er godkjent for bruk gjennom et såkalt «særskilt luftdyktighetsbevis» fra Luftfartstilsynet.

Avinor-flyet (LN-ELA) havarerte 14. august i fjor. Under innflyging til Gullknapp lufthavn i Arendal måtte flyet nødlande i Nornestjønn og endte opp ned, flytende i vannet. Det gikk bra med begge om bord.

Denne ulykken undersøkes fortsatt av Statens havarikommisjon for transport (SHT). Det er på det rene at den utløsende årsaken til ulykken var at elmotoren stoppet.

– Foreløpige undersøkelser tyder på at begge hovedbatteriene fortsatt hadde høy ladestatus og kapasitet igjen da motorsvikten oppsto, skriver SHT.