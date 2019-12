62 år gammelt ombygget sjøfly i lufta: Kan bli det første elflyet i kommersiell drift

Da DHC-2 Beaver-flyet «C-FJOS» ble levert vinteren 1957, var det et hvilket som helst sjøfly fra de Havilland Canada-fabrikken.

62 år senere kan dette være flyet som er i spissen for de første kommersielle flygingene med elektriske fly.

Flyet har det siste året blitt konvertert til elektrisk drift, og gjennomførte sin første flyging tirsdag.

Elektriske steroider

Prosjektet er et samarbeid mellom det kanadiske flyselskapet Harbour Air og det amerikanske teknologiselskapet MagniX. Veteranflyet har fått installert sistnevntes elektriske drivlinje Magni500, med en 560 kW elmotor som driver propellen med 1.900 omdreininger i minuttet.

Bak spakene på den korte flygingen satt flyselskapets sjef og grunnlegger, Greg McDougall.

Slik så det ut på jomfruferden med elektriske DHC-2 Beaver.

– Jeg visste lite om hvordan flyet kom til å oppføre seg, men det var som å fly en Beaver på elektriske steroider, sa en begeistret McDougall til pressekorpset etter den korte jomfruferden som fant sted fra elva Fraser i Richmond, like sør for Vancouver.

Selskapet frakter årlig rundt en halv million passasjerer med sine rundt 40 sjøfly i Britisk Colombia på den kanadiske vestkysten.

Harbour Air-sjef Greg McDougall (t.v.) og MagniX-sjef Roei Ganzarski. Foto: Harbour Air

Fortsatt gjenstår det mye testing før flyet kan bli sertifisert og kan settes inn i ordinær persontrafikk. Ifølge Harbour Air er målet å gjennomføre dette arbeidet i løpet av ett til to år.

– Vårt mål er å elektrifisere alle våre fly. Det er ingen grunn til ikke å gjøre dette. Dette vil ikke bare medføre drastiske kutt i klimautslipp, men også spare flyselskapet for store utgifter til drivstoff og vedlikehold, understreket McDougall.

Mangler litt på rekkevidden

Magni500 ble vist fram første gang på Paris Air Show i sommer, og kan i tillegg til Beaver være passende til elektrisk konvertering av andre flytyper som Cessna Caravan, Beechcraft King Air og DHC-3 Otter, ifølge MagniX som holder til i Redmond like utenfor Seattle.

– Dette beviser at kommersielle helelektriske flyginger lar seg gjennomføre, sa sjefen for MagniX, Roei Ganzarski.

Ifølge kanadisk tv, har flyet en utholdenhet på 45 minutter. Det er ikke all verdens med informasjon om batteripakka utover at den skal veie cirka et tonn. Andre artikler rapporterer om at flyet slik det er satt opp nå vil kunne fly rundt 100 miles, altså cirka 160 kilometer.

– Rekkevidden i øyeblikket er ikke på det nivået vi skulle ønske, men det er tilstrekkelig til å starte revolusjonen, sa Ganzarski ifølge nyhetsbyrået AFP.

Alle Harbour Airs 13 DHC-2 flyr i dag ruter som er under 70 miles.